Mazarrón se moviliza mañana para evitar el desahucio de una menor enferma

Su nombre es María Dolores García y es la madre de Thalía, una niña de 9 años que padece el síndrome de Alagille, una enfermedad genética que afecta al hígado, al corazón y otros sistemas, y ahora pide ayuda a todos los vecinos del municipio de Mazarrón para impedir que mañana ambas, madre e hija, sean desahuciadas.

El problema es que la vivienda está a nombre de los abuelos paternos de la niña, padres de su exmarido, y han interpuesto una demanda para echarlas del domicilio pese a que María Dolores asegura que la casa pertenece por derecho propio a la niña, a la espera de estar oficialmente a su nombre cuando sea mayor de edad.

Además, por la condición de Thalía, María Dolores afirma que no puede buscar trabajo, ya que la niña requiere de "constante atención" y pasa mucho tiempo ingresada en hospitales y recibiendo cuidados médicos, por lo que no puede buscar otra vivienda al no disponer de ingresos.

Madre e hija quedarían así en la calle. También declara haber pagado las facturas de agua y luz durante todos estos años pese a que sigan a nombre de sus exsuegros.

Por ello pide toda la colaboración ciudadana posible y que todo aquel que pueda acuda mañana a la puerta de su casa a las 10.15 horas para intentar parar el desahucio.