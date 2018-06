Guardia médica en la calle por la rotura del aire acondicionado

Los médicos, enfermeros y celadores del Servicio de Urgencias de Atención Primaria de Alhama de Murcia (SUAP) no han soportado más el calor que vienen sufriendo desde hace dos semanas, cuando se rompió la instalación de aire acondicionado del centro sanitario, y la pasada noche del lunes decidieron salir a la calle para poder hacer más llevaderas las altas temperaturas que se están registrando.

Varios profesionales han venido denunciando a través de redes sociales la situación que están sufriendo desde la pasada semana, asegurando que ésta se ha hecho insoportable, tanto para ellos como para los pacientes que acuden para ser atendidos de urgencia. Se llegaron a alcanzar el lunes los 33 grados dentro de la consulta, según han indicado. Lo que les llevó en el turno de noche a sacar un banco a la calle y así poder pasar la jornada.

Los sanitarios explican que el Servicio de Urgencias está ubicado junto al centro de salud, aunque es independiente. En él se presta atención médica todo el día. Durante la semana, de 8.00 a 15.00 horas la asistencia es domiciliaria, mientras que a partir de las 15.00 y hasta las 8.00 se atiende en el SUAP las urgencias que llegan. El horario es continuo durante las 24 horas los domingos y festivos. Además, afirman que «las instalaciones son viejas y pequeñas y el problema del aire acondicionado no es nuevo, ya que se repite año tras año». En este caso, confirman a LA OPINIÓN que durante las dos semanas que no funciona han estado comunicando la incidencia a diario sin que acuda nadie a revisarlo y «en otras ocasiones que han acudido sólo hacen poner parches y no nos dan una solución definitiva».

El Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Alhama de Murcia presta atención a la población de este municipio murciano, pero a partir de las 22.00 horas también asume a los vecinos de Librilla que puedan tener una urgencia, ya que en esta última localidad «los recortes» llevaron a reducir la atención. En Urgencias de Alhama de Murcia también ven parte de la población de Sierra Espuña (que está dividida entre Totana, Alhama y Mula) y a los residentes en las urbanizaciones que hay en la carretera de Mazarrón, lo que hace que los profesionales sanitarios reclamen más medios humanos y materiales. Además, ahora han llegado los alumnos de prácticas, tanto de enfermería de la UCAM como los residentes de medicina de familia, lo que hace que el centro «se haya quedado aún más pequeño».