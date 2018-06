Mariola Guevara: "En la Alcaldía ha cambiado la persona, pero el espíritu del proyecto es el mismo"

"Ahora me sumo al resto de alcaldesas de la Región contando con el honor de ser la primera en Alhama". Con estas palabras se presenta Mariola Guevara, quien ha tomado posesión como regidora alhameña indicando que una de sus prioridades es construir un nuevo instituto para la localidad.

Mariola Guevara (Alhama, 1976) es la primera mujer que se hace cargo del municipio de Alhama tras haber tomado posesión como alcaldesa el pasado sábado. Después de que el ya exalcalde Diego Conesa presentara su dimisión para ser Delegado del Gobierno en Murcia, Guevara anuncia que junto a su equipo de Gobierno local «espera culminar todos los proyectos que tenemos en marcha y finalizarlos para dar cumplimiento a todos nuestro programa electoral». Dentro de sus objetivos principales se encuentra conseguir la construcción del nuevo instituto que llevan reclamando los alhameños desde hace años.



¿Qué espera de su mandato durante los próximos meses?

Respecto al año que queda para acabar la legislatura espero poder culminar todos los proyectos que tenemos en marcha, ya que la mayoría de ellos están en fase de ejecución, por lo que espero poder finalizarlos para dar cumplimiento a todo nuestro programa electoral, que es el compromiso de cualquier equipo de Gobierno local. Estos tres años hemos estado trabajando en todo ello y este año, como siempre, intentaremos concluirlos de la mejor manera posible para dar respuesta a todas las demandas de nuestros vecinos.

Durante su toma de posesión indicó que iba a continuar con el proyecto que empezó en 2015 de la mano de Diego Conesa...

Por supuesto, cambia lo que es la persona física en sí, pero lo que es el espíritu de nuestro proyecto continúa. Nosotros empezamos en 2015 un equipo de Gobierno con unas expectativas y con unos objetivos a conseguir y actualmente queremos seguir en esa línea de trabajo.

¿Qué es lo que considera más prioritario en estos momentos para Alhama?

Sobre todo, dentro de mis objetivos principales y atendiendo a las necesidades urgentes a nivel educativo, ya que también he sido concejal de Educación durante estos tres pasados años, es conseguir por fin la construcción del nuevo instituto por el que llevamos luchando muchos años, no sólo durante esta legislatura, también durante las anteriores. Los trámites del Ayuntamiento ya están realizados y cumplidos, estamos esperando a que la Comunidad Autónoma dé su paso de salida y lo publique en el BORM, como lo ha dicho ya en muchas ocasiones, porque a nivel municipal está todo más que realizado. Falta que ellos se interesen en dar solución a esta cuestión educativa que esta siendo muy demandada por toda la localidad de Alhama.

Hasta ahora se había encargado de las concejalías de Educación, Juventud y Sanidad. ¿Va a seguir haciéndose cargo de alguna de estas materias?

Sí, seguiré haciéndome cargo de las tres concejalías compatibilizando con la Alcaldía.

Usted es la primera mujer que se convierte en alcaldesa de Alhama. ¿Qué es lo que significa para usted?

Que las mujeres entren en cargos de relevancia es un acto que se está normalizando, porque por suerte también hay muchas otras alcaldesas en los municipios de la Región de Murcia. Ahora me sumo a todas ellas siendo consciente que es todo un honor ser la primera alcaldesa de Alhama para así poder trabajar por todos mis vecinos.

Durante la toma de posesión tuvo palabras de agradecimiento para el ya exalcalde Diego Conesa. ¿Recibió en los días previos algún consejo por su parte?

Nosotros siempre hemos ido juntos, ha sido siempre mi compañero de viaje político. Empecé la política a su lado en la candidatura de 2011 con Pepe Espadas, que era el candidato por aquel entonces. Tanto Diego como yo fuimos juntos en esa candidatura y fue cuando nos conocimos, y vimos que nos gustaba trabajar por nuestro pueblo y ser servidores públicos. Siempre lo hemos hecho juntos, nos hemos dado consejos y nos hemos apoyado el uno en el otro. Nos hemos escuchado y nos hemos dado fuerza para poner en marcha todas las propuestas que hemos estado realizando hasta ahora. Siempre nos decimos que lo más importante es tener un buen equipo rodeado de buenas personas.

¿Cómo se definiría Mariola Guevara?

Soy una persona muy discreta, sencilla y cercana. Me gusta escuchar a los demás, poner todo lo que tenga de mí para ayudarles y estar siempre al servicio de los que necesiten algo. Siempre me ha gustado colaborar en todo lo que he podido y aportar lo que pueda de mi persona hacia los demás.