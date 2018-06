Piden la dimisión de la alcaldesa tras la denuncia de Arimesa

J. C.

La senadora del PP por Murcia Severa González exigió ayer la dimisión de la alcaldesa de Santomera, Inmaculada Sánchez Roca, tras la admisión a trámite por el Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia de una querella por un supuesto delito de prevaricación en el caso de la cantera Arimesa.

González pidió además al secretario general del PSRM, Diego Conesa, a que fuerce su dimisión para que sea coherente con su discurso, ya que «ante la sola investigación por parte de un Juzgado a cualquier dirigente de nuestro partido, exigen la dimisión del cargo público del que se trate sin esperar si hay o no apertura de juicio oral o se archiva el caso». La dimisión, « la exigimos, no al amparo del código ético del PSOE, que fija ese momento con la con la apertura del juicio oral, sino en coherencia con la línea roja que los socialistas murcianos, la propia alcaldesa, su secretario general regional, Diego Conesa, e incluso su líder nacional han marcado, que no es otra que con la investigación por parte de un Juez hay que dimitir», añadió.

En la denuncia presentada por la mercantil Arimesa se añade al concejal de Urbanismo, Joaquín Rubio, y al arquitecto municipal por un presunto delito de prevaricación administrativa. Según el Ayuntamiento, «se trata de una venganza que pretende menoscabar nuestra honorabilidad por haber ejecutado la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia, que ordenó la clausura de las instalaciones de la cantera que esta mercantil explota en el paraje del Zacacho».

Esta querella, «sesgada y política», es «otra forma más de persecución más a las que la empresa nos tiene sometidos desde hace tres años», añaden.