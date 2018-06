Abandona su coche y huye tras colisionar con otro vehículo en una calle de Cieza

C. C.

Un hombre de mediana edad y de origen magrebí abandonó su coche y huyó en la tarde noche de este viernes después de que colisionara con otro vehículo en una calle del centro de Cieza situada en el barrio de Santa Clara. La conductora del otro coche no daba crédito al comprobar que no podía formalizar el parte de accidente porque el dueño del otro turismo implicado se había ido.

Los hechos ocurrieron poco después de las 20:30 horas, cuando un turismo de color blanco que salía de la calle Paraíso de la Ermita no hizo el stop y chocó levemente con otro vehículo que circulaba por la calle Julián Romea.

Tras el choque, la conductora se apresuró a sacar los papeles pero al ir a donde estaba el otro turismo, su conductor ya no estaba. Poco después llegó la Policía Local, cuyos efectivos habían iniciado los trámites para dar con el hombre huido. Los agentes creen que podría tratarse de un inmigrante sin papeles y que, posiblemente, tras la colisión, se asustó y se fue corriendo.