"Se lo dije el mismo día del partido, tras la comida. Lo llamé a mi despacho y le dije que no iba a ser titular. Ni antes ni después. Lo hice de forma natural. A él no le gustó, obviamente. Me preguntó si era buena idea". Así explicó Fernando Santos, seleccionador de Portugal, cómo comunicó a Cristiano Ronaldo que no jugaría de inicio el partido de octavos ante Suiza.

Portugal sacrifica al dios Cristiano para citarse con Marruecos En la primera pregunta de su rueda de prensa, el entrenador de Portugal se explayó para intentar zanjar de manera definitiva toda la polémica que rodea a Cristiano. "Sé lo que representa para todo el país y para el fútbol portugués. Por eso hablé con él. Es mi manera de entender el fútbol, hablo mucho con los jugadores, y también con él. Se lo dije para que no le pillase de sorpresa", añadió. Santos insistió en que Cristiano nunca quiso dejar la concentración mundialista. "Lo reitero: nunca dijo que quería dejar el equipo. Este tema tiene cerrarse aquí, por favor, dejemos a Cristiano en paz, aunque sea en reconocimiento a todo lo que ha hecho por el fútbol portugués", añadió. El seleccionador puso "como ejemplo" el comportamiento de CR7. "Calentó como uno más, celebró todos los goles, salió a jugar y tras el partido, invitó a sus compañeros a saludar a los aficionados".