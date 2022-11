La selección argentina arranca este martes (11.00 hora peninsular española) su sueño mundialista ante la asequible Arabia Saudí, en el que será el inicio del 'último baile' de un Leo Messi que llega entre algodones al partido y con su solidez e imbatibilidad como aval argentino, mientras que los asiáticos intentarán dar la sorpresa y romper su condición de 'cenicienta' contra una de las máximas favoritas.

La 'Albiceleste' estrena candidatura al trofeo ante el rival, a priori, más 'amable' de su grupo. El duelo llega en las mejores condiciones para confirmar ese favoritismo y eludir las primeras dudas que podrían aparecer si el resultado no es positivo para los argentinos. Y alcanzan este estreno mundialista con la confianza cargada.

Los de Scaloni solo han disputado un amistoso de preparación desde que el técnico ofreció la lista de 26 jugadores, con el aplastante triunfo (0-5) frente a Emiratos Árabes Unidos. El engranaje argentino seguía engrasado, con una zona de ataque que funciona a las mil maravillas, liderada por un Messi que llega con ganas de asombrar y hacerse con el único trofeo que le falta.

Sin embargo, desde el cuerpo técnico argentino existe algo de preocupación por el estado físico del '10', que el sábado se entrenó en solitario por su problema en el tendón de Aquiles. Su evolución en las últimas horas marcará su presencia o no en el debut de una de las máximas candidatas.

En cambio, aunque la influencia del ex del Barça es descomunal en este grupo, Scaloni tiene piezas suficientes para elaborar, con o sin Messi, un 'once' competitivo. No obstante, los problemas físicos obligaron al técnico a prescindir de Nicolás González y Joaquín Correa, dando entrada en la convocatoria al futbolista del Atlético de Madrid Ángel Correa y al jugador del Atlanta United Thiago Almada.

No hay dudas en la portería, puesto que ocupará Emiliano Martínez. Por delante, la línea defensiva sale 'de carrerilla' con Molina y Acuña en los costados y Romero y Otamendi como centrales. El rojiblanco De Paul, Paredes y Mac Allister serían los dueños del centro del campo, con una fase ofensiva compuesta por Lautaro, Di María y Messi, quien podría ser reemplazado por Ángel Correa o Paulo Dybala si no llega al cien por cien físicamente.

Scaloni ha sabido tejer unos mimbres firmes para sostener un equipo al que se le cae el talento y que llega como vigente campeón de la Copa América -primer trofeo en 28 años- y la Finalissima. Prueba de su buen hacer es la dinámica estratosférica en la que vive el combinado argentino, que no pierde desde las semifinales de la Copa América de 2019. 36 encuentros sin conocer la derrota, a solo un duelo de igualar la mejor marca en la historia de las selecciones absolutas, después de que Italia alcanzara los 37 duelos invicta entre 2018 y 2021.

El reto de Arabia Saudí

Enfrente estará una Arabia Saudí que tiene por delante un empresa que se antoja oscura, dada la amplia diferencia de nivel, a priori, entre ambas selecciones. Es la 'cenicienta' del grupo, aunque su condición de asequible podrían favorecer esa capacidad de sorprender a los equipos más grandes. Será su segundo Mundial consecutivo tras su participación en Rusia 2018, cuando fue eliminado en fase de grupos.

Arañar algo positivo en el duelo ante Argentina permitiría a los asiáticos encaminar el sueño de los octavos de final, fase que no alcanza desde su debut en los Mundiales en 1994. Sin embargo, su objetivo realista será evitar la última plaza, al presentar el peor ranking FIFA de todo el torneo (51).

Llegan más rodados que Argentina, ya que han disputado ocho encuentros desde septiembre, con solo dos triunfos (Islandia y Macedonia del Norte). Los saudíes se escudarán en su gran resultado como líderes de su grupo de clasificación para el Mundial, por delante de combinados como Japón y Australia.

En 2012, 'rascó' un empate a cero frente Argentina, y fiarán la mayoría de sus opciones al talentoso Al Dawsari, autor de siete goles en la clasificación, y el héroe nacional al convertir el 2-1 en el triunfo ante Egipto en la pasada edición.

Ficha técnica

Argentina: Emiliano Martínez; Molina, Cristian Romero, Otamendi, Acuña; Rodrigo De Paul, Paredes, Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez y Di María.

Arabia Saudí: Al-Owais; Abdul Hamid, Al-Amri, Al-Bulaihi, Al-Shahrani; Kano, Al-Malki, Al-Brika, Al-Dawsari; Al-Faraj y Al-Shehri.

Árbitro: Slavko Vincic (ESL).

Estadio: Lusail Iconic Stadium.

Hora: 11.00 hora peninsular española/Gol Mundial y Movistar+.