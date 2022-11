Luis Enrique reconoció el pasado viernes, cuando hizo pública la lista de convocados, que Ansu Fati había sido la gran duda en su decisión. El delantero del Barça sólo ha necesitado dos días de entrenamientos en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para demostrarle al seleccionador español que no se equivocó con su apuesta.

Ansu Fati centrará las miradas en el único amistoso previo al Mundial de Qatar, contra Jordania. Un encuentro en el que Luis Enrique dará minutos a los futbolistas que por unas circunstancias u otras vienen de tener menos continuidad en sus respectivos equipos.

Es el caso de Aymerich Laporte, Dani Olmo y Eric Garcia, que salen de diversas molestias físicas, o César Azpilicueta, Jordi Alba, Koke, Marco Asensio, Carlos Soler o Pablo Sarabia, que no tienen asegurado un puesto de titular en sus respectivos clubs y van cortos de rodaje competitivo.

El duelo en el Amman International Stadium servirá para que Ansu muestre que su nivel físico ya está a la altura de lo que requiere una cita como el Mundial. Y Luis Enrique lo tiene claro, de ahí que ayer pidiera a los medios de comunicación desplazados que aparquen definitivamente el debate alimentado alrededor de la figura del delantero del Barça.

“Os agradecería, es una petición que hago, que nos dejemos de referir a Ansu como un jugador que ha superado una lesión. Le he visto bastante mejor que la última vez que vino. Mañana será titular y espero que juegue los 90 minutos. Un jugador profesional se lesiona y se recupera”, señaló un Luis Enrique que confía en que el delantero del Barça les ayude a dar un salto de calidad.

El objetivo del amistoso frente a Jordania es que los futbolistas con menos minutos acumulen quilómetros en sus piernas, de manera que todos los convocados lleguen al debut del miércoles 23 contra Costa Rica en un estado de forma óptimo. Todo ello intentando evitar cualquier contratiempo en forma de lesión.

Sin Gayà, Morata, Llorente ni Guillamón

Además de José Luis Gayà, que se lastimó el tobillo derecho en el entrenamiento de este miércoles, Álvaro Morata, Marcos Llorente y Hugo Guillamón se perderán el ensayo contra Jordania al arrastrar molestias físicas que les han impedido ejercitarse con normalidad en Las Rozas. Luis Enrique aclaró que la ausencia de estos tres futbolistas es exclusivamente por precaución, porque sus dolencias no son importantes y no les impedirían jugar en caso de imperiosa necesidad: “Si mañana tuviera que jugar el primer partido del Mundial, estarían para jugar. En los entrenamientos les veo en un nivel notable-alto, casi sobresaliente. Podrían estar si empezara el Mundial mañana, pero no tiene sentido correr riesgos”.