Mundial 2018: De Maradona a la libélula de Lloris, lo más viral del torneo

El Mundial de Rusia 2018 se vivió con humor, ingenio y crítica en la red, donde fueron recurrentes los 'memes' de Neymar Jr, Diego Armando Maradona o Yerry Mina, pero también los halagos a la selección nipona por el modo en que se despidió del certamen, dando las gracias tras limpiar su vestuario.





#SAYONARA: This is the #Japan team's dressing room after they lost to Belgium in the 94th minute at the #FIFA World Cup. They even left behind a note with "thank you" in #Russian.



(Photo: Twitter/Priscilla Janssens, FIFA coordinator) pic.twitter.com/HnnW5L47eW