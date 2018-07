Deschamps: "Me siento feliz por mis jugadores"

El seleccionador francés Didier Deschamps subrayó este domingo, tras la victoria del equipo 'bleu' en la final del Mundial de Rusia ante la escuadra de Croacia (4-2), que se siente "feliz por la felicidad" de sus jugadores.

En una rueda de prensa celebrada en el estadio moscovita de Luzhniki, Didier Deschamps restó importancia al hecho de convertirse en campeón del mundo como jugador y como seleccionador y equipararse con el brasileño Mario Zagallo y el alemán Franz Beckenbauer.

"Significa cerrar un círculo y es un orgullo personal, pero honestamente es secundario. Yo me siento feliz por la felicidad de mis jugadores", señaló.

Griezmann: "Sin equipo no somos nadie"



El delantero francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann señaló que dedica el Mundial a "todos los colchoneros" y que quiere "más" títulos, después de alzarse con la Copa del Mundo de Rusia 2018.

"Tengo la suerte de tener estos compañeros y entrenador porque sin equipo no somos nadie. Este título va dedicado a todos los colchoneros. Nos espera un año ilusionante y lo vamos a dar todo", afirmó tras la final en declaraciones a Telecinco.

Griezmann posa junto a su hija y la Copa del Mundo. Foto: AFP

Además, el atacante de 27 años aseguró que quiere "más" y no se conforma con la Europa League y la Copa del Mundo ganadas en este 2018. "Quiero más. Estoy agradecido a la selección y los compañeros. Y por otro lado al club que está haciendo esfuerzos para seguir ganando", apuntó.

Por último, el jugador 'bleu' señaló que está "muy orgulloso" de su selección y que aún no son conscientes de que hicieron "historia". "No soy realmente consciente de todo esto todavía. Estoy muy orgulloso de este equipo: los jugadores y el personal, el personal técnico y el personal médico", dijo.

"Realmente éramos un grupo unido. Hicimos algo increíble, hicimos historia y la vamos a disfrutar. Vamos a ver a nuestras familias y vamos a ir de fiesta. Mañana en Francia será lo mismo, vamos a festejar con los franceses", finalizó.

Rakitic: "Duele perder de esta manera"



Ivan Rakitic, centrocampista de la selección de Croacia, aseguró tras caer ante Francia que "duele bastante perder" este encuentro "y de esta manera".

Rakitic consideró que las decisiones del colegiado argentino Néstor Pitana pudieron perjudicar notablemente al conjunto balcánico. A su juicio, no hubo falta en la acción que generó el primer gol galo y el penalti que decretó, tras visionar el VAR, fue muy dudoso.

Rakitic, decepcionado tras perder la final ante Francia. Foto: AFP

"Es una pena porque no revisa la primera jugada también, la falta, que no es falta, y el penalti es muy, muy, dudoso. Y con tres tiros hicieron cuatro goles. Duele muchísimo perder así", comentó el medio del Barcelona, quien, no obstante, felicitó al árbitro y a sus ayudantes, pero aseveró que "los pequeños detalles han sido a favor de Francia".

"Entiendo que ellos quieren que con el VAR mejore todo, pero si es así tiene que mejorar aún bastante. Ayudó muchísimo, pero aún no está perfecto (el sistema", indicó.

Rakitic consideró en la zona mixta del estadio Luzhniki que el conjunto croata hizo "un gran partido". "En muchas fases hemos sido superiores. Hay que felicitar a Francia. No pudo ser. Es una lástima, pero podemos estar muy orgullosos, porque hemos conseguido que todo el mundo vaya apoyando a Croacia, y eso para un país como el nuestro es muy grande", comentó.

"Creo que hemos sido, la verdad, muy, muy buenos. Merecimos ganar. Pero, bueno, esto es así. Felicitar de nuevo a Francia y nosotros tenemos que seguir trabajando", aseguró.

Insitió Rakitic que pueden "estar muy orgullosos" y apuntó que están "deseando ya llegar a Zagreb para disfrutar con toda la gente" en la recepción que tendrá el equipo balcánico.