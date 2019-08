Sánchez elogia la "continuidad intergeneracional" en la selección antes del Mundial de China

El presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, ha alabado este viernes la continuidad de los miembros de la selección nacional de baloncesto en el acto de despedida del equipo, que este sábado partirá mañana hacia el Mundial de China.

"Os he visto desde la pantalla crecer, a algunos os he conocido en estos últimos años y lo que se ve es una continuidad intergeneracional que me gustaría reivindicar", afirmó.

En el acto, celebrado en el pabellón exterior del Consejo Superior de Deportes en Madrid, el presidente elogió el trabajo de la federación, del cuerpo técnico y de los equipos más modestos que promueven la cantera. "Se habla mucho de Estados Unidos pero creo que el baloncesto europeo es cada vez más sobresaliente".

Antes de participar en el Consejo de Ministros, Sánchez, que estuvo acompañado del ministro de Cultura y Deportes, José Guirao, aseguró que verá "muchos partidos" aunque sea grabados y mostró su "gratitud por el sacrificio" y por "los altos niveles de autoexigencia" que supone la preparación del Mundial en unos momentos que deberían ser "de merecido descanso".

En el acto, que contó con la presencia de la presidenta del CSD, María José Rienda, Sánchez, quien dijo hablar como "presidente y como aficionado al baloncesto", tuvo también palabras de agradecimiento y reivindicación para el cuerpo técnico: "A veces solo nos fijamos en la cancha pero hay mucho trabajo por detrás, mucho trabajo de pizarra."

Para terminar el acto animó al equipo: "Lo último que necesitáis es presión, lo mejor es salir a la cancha a competir y a disfrutar".

Al finalizar el acto, Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto, hizo entrega a Pedro Sánchez de la medalla de oro conseguida por la selección femenina en el eurobasket.