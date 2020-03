Coronavirus en Murcia: Psicosis en los supermercados de la Región

La Opinión de Murcia

En los supermercados no se está respetando distancia alguna de seguridad. "El suministro esta totalmente garantizado, es una auténtica locura ir agobiados a comprar. Porque no va a faltar de nada", destacó el titular de Salud. "Es conveniente que la gente compre lo que compraba habitualmente, porque dentro de una semana habrá alimentos de todo tipo. Si entramos en pánico, vamos a contagiarnos por ir todos juntos al supermercado", aseveró Villegas, que cree que "no hay ninguna necesidad de ir a comprar como si se fuese a acabar algo: no se va a acabar nada, las empresas de transporte y alimentación están funcionando con normalidad".