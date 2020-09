Imágenes de la semana

Un joven se encuentra sentado en uno de los indicadores que garantizan la distancia social durante los actos en recuerdo al 19 aniversario del 11S. Reuters

Un miembro del cuerpo de bomberos de Nueva York aguanta firme el minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de los atentados del 11S. Reuters

Un perro salta al agua en una piscina al aire libre de Berlín, en Alemania. Reuters

Una joven sostiene una pancarta en una concentración dentro del movimiento Black Lives Matter, en Kenosha, Wisconsin (EEUU). Reuters

Un halo de luz surca el cielo de Nueva York en el lugar en el que hace 19 años se alzaban las Torres Gemelas, foco de los atentados del 11S. Reuters

El puente de Oakland, en San Francisco, se desdibuja bajo la nube de cenizas que ha dejado a su paso la ola de incendios en California. Reuters

El líder opositor venezolano Juan Guaidó choca el codo con un trabajador sanitario que ha trabajado en primera linea durante la pandemia de la COVID-19. Reuters

Un pareja de refugiados sentada entre mantas tras sufrir el fuego que ha arrasado el campo de Moria, en Lesbos (Grecia). Reuters

Un pareja de leones recién nacidos juega en las instalaciones de un zoo de la República Checa. Reuters

El humo se extiende tras un incendio declarado en el puerto de Beirut (Líbano), el mismo lugar que sufrió una devastadora explosión en agosto. Reuters

French President Emmanuel Macron gestures as he meets people during a ceremony marking the anniversary of the liberation of Ajaccio on September 9, 1943, in Ajaccio, Corsica, France, September 9, 2020. Ian Langsdon/Pool via REUTERS TPX IMAGES OF THE DAY

Sep 8, 2020; Flushing Meadows, New York, USA; Naomi Osaka of Japan serves the ball against Shelby Rogers of the United States in the womenÕs singles quarter-finals match on day nine of the 2020 U.S. Open tennis tournament at USTA Billie Jean King National Tennis Center. Mandatory Credit: Robert Deutsch-USA TODAY Sports TPX IMAGES OF THE DAY

Extinction Rebellion climate activists stage a protest during a "peaceful disruption" of UK parliament as lawmakers return from the summer recess, London, Britain September 9, 2020. REUTERS/Tom Jacobs TPX IMAGES OF THE DAY

A woman rides down an escalator amid the coronavirus disease (COVID-19) pandemic at a shopping mall in Seoul, South Korea, September 9, 2020. REUTERS/Kim Hong-Ji TPX IMAGES OF THE DAY

Supporters, one wearing a shirt with U.S. President Donald Trump's face, react as Trump speaks during a campaign event at Smith Reynolds Regional Airport in Winston-Salem, North Carolina, U.S., September 8, 2020. REUTERS/Jonathan Ernst TPX IMAGES OF THE DAY

Cycling - Tour de France - Stage 10 - Ile d'Oleron to Ile de Re - France - September 8, 2020. Team Jumbo-Visma rider Tom Dumoulin of the Netherlands in action in the peloton. REUTERS/Benoit Tessier TPX IMAGES OF THE DAY