El Gobierno empieza mañana 7 de abril a recuperar parte de lo prestado dentro de sus planes de ayuda a la compra de automóviles del pasado año 2020. Con el inicio de la campaña de la renta, todos los beneficiarios de una cantidad de ayuda directa para la renovación de su vehículo viejo por otro más sostenible deberán pagar la parte proporcional.

Los compradores de un coche que se hayan beneficado del plan Renove o del Moves, cuyo salario neto medio sea de 21.161 euros anuales, deberán abonar en su declaración un máximo de 1.650 euros.

Se estima que los que deberán pagar más son los que solicitaron una ayuda a la compra para un vehículo de 'cero' emisiones (eléctricos, híbridos enchufables y pila de combustible), ya que en su caso las ayudas eran de 4.000 euros, por lo que deberán abonar 1.200 euros. La cifra puede ser superior si ampliaron la ayuda al achatarrar un coche viejo (5.500 euros de ayuda en total), y deberán pagar esos 1.650 euros.

Todos pagan

No solo le tocará pagar a los que compraron un vehículo de etiqueta 'Cero'. Pagarán todos los demás. Si se optó a la ayuda para comprar un modelo de etiqueta 'C' de combustión (800 euros), la cifra a pagar a Hacienda es de 240 euros. Si el modelo era etiqueta 'Eco' (híbridos no enchufables en general y de gas) la cifra de la ayuda subía hasta los 1.000 euros (1.500 si se achatarraba), lo que habrá que pagar serán 300 euros.

Las ayudas son de ida y vuelta. Los incentivos a la compra están tipificados como ganancia patrimonial, y por lo tanto debe incluirse el importe en la base imponible del Impuesto de la Renta a las Personas Físicas (IRPF), tributando en función de los ingresos y la situación personal y familiar de cada contribuyente.

No tributan los descuentos adicionales que muchos fabricantes también realizaron el pasado año, empujados muchos por el cambio de normativa de emisiones para 'quitarse de encima' algunos modelos. La no declaración de estas ayudas puede suponer una sanción y la oligatoriedad de presentar una declaración complementaria.