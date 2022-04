La bicicleta bicicletaestá ganando cada vez más protagonismo en la movilidad actual, puesto que se trata de un vehículo sostenible que no contamina, es fácil de aparcar, tiene un mantenimiento sencillo y económico y además, es bueno para la salud; unas características que lo convierten en una muy buena opción para moverse por la ciudadmoverse por la ciudad. En el mercado actual encontramos una gran variedad de bicicletas: las hay eléctricas, híbridas, de montaña, plegables, grandes, pequeñas… Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuál es la bicicleta más larga del mundo? Para encontrar la respuesta a esta pregunta debemos remontarnos hasta 2015, cuando la empresa petrolera Santos y la Universidad de Adelaida, en Australia, diseñaron y crearon una bicicleta con una longitud total de 41,42 metros. Es probable que te cueste imaginar una bici tan larga, ya que estamos hablando de una longitud similar a la de medio campo de fútbol.

La bicicleta fue reconocida en 2015 por el Libro Guinness de los Récords Libro Guinness de los Récordscomo la más larga del planeta, aunque el proceso no fue nada fácil. La organización de Guinness World Records solicitó a los constructores una prueba que confirmara la capacidad de la bicicleta para viajar un mínimo de 100 metros sin detenerse, es decir, sin que los conductores tocasen el suelo. Lógicamente, controlar una bicicleta tan grande no es una tarea fácil, por lo que varios ciclistas se cayeron durante el primer intento de récord, aunque sin lesiones graves. No obstante, en un segundo intento que tuvo lugar el 17 de enero de 2015, los siete ciclistas superaron la prueba y alcanzaron su tan deseado reconocimiento.

En cuanto al proceso de diseño y construcción de la bicicleta, los estudiantes del departamento de ingeniería mecánica de la universidad australiana necesitaron aproximadamente nueve meses para finalizarla. Es normal que se tardase casi un año en diseñar la bicicleta, pues estamos hablando de un vehículo funcional con la longitud de tres autobuses juntos.

La estructura de la bicicleta es metálica e incorpora dos ruedas gruesas, un manillar principal y 38 pedales. Cabe destacar que el uso de estabilizadores no fue permitido. Respecto a su funcionamiento, es igual que el de una bicicleta convencional, ya que emplea una cadena y está propulsada por el pedaleo de personas. En este caso, la bici tiene capacidad para 20 personas, de las cuales 19 pedalean y una se encarga de dirigir el manillar.

La segunda bicicleta más larga del mundo

Anteriormente, el récord de la bicicleta más larga del mundo pertenecía a la organización ciclista holandesa Mijl Van Mares Werkploeg. Sus miembros se propusieron entrar en el Libro Guinness de los Récords con una bicicleta de 35,79 metros de longitud, y lo consiguieron.

La bici está formada por varias vigas de aluminio (similares a las que se emplean para las plataformas de iluminación en los conciertos), dos ruedas y un manillar. Para que la bicicleta circule sin temer a que la estructura se hunda, es necesario que la manipulen dos personas: una pedaleando en la parte delantera y la otra en la parte trasera. A diferencia de la bicicleta anterior, ésta sólo tiene capacidad para dos personas.

