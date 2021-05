El uso del teléfono móvil al volantesigue siendo, dentro de las acciones que implican una distracción en la conducción, la infracción más cometida por los conductores españoles. Por ello, el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de marzo un nuevo proyecto de leynuevo proyecto de ley, cuya aprobación definitiva se espera para este verano, que modifica el sistema de carné de conducir por puntos y aumenta de 3 a 6 los puntos a detraer por conducir con el teléfono móvil en la mano, se esté utilizando o no. Respecto a la cuantía de la sanción económica, se mantiene en 200 euros.

Actualmente, la ley castiga el uso del móvil al volante con una multa de 200 euros y la retirada de 3 puntos del carné de conducir. Sin duda, se trata de una sanción muy pequeña si tenemos en cuenta el gran número de conductores que utilizan diariamente este dispositivo al volante, poniendo en juego la vida de muchas personas. Como hemos comentado al principio del artículo, con el nuevo proyecto de ley, el uso del móvil al volante estará penado con la retirada de 6 puntos del carné de conducir y 200 euros de sanción económica.

Por lo tanto, una vez entre en vigor la nueva ley, bastará con que un agente de Tráfico vea a un conductor con un móvil en sus manos o sobre sus piernas para recibir dicha multa, aunque no lo esté utilizando en ese momento. Colocar el móvil en determinadas zonas del coche también será sancionable, como por ejemplo en el interior del cuadro de instrumentos, sobre el volante, etc.

Pero los cambios no acaban aquí, puesto que el nuevo proyecto de ley tampoco permitirá el uso del teléfono móvil aunque no se tenga en las manos, es decir, colocado en un soporteteléfono móvil manos libres, ya que puede generar una distracción mientras se conduce. En este caso, la sanción económica continuará siendo de 200 euros, mientras que la retirada de puntos del carné se reducirá hasta los 3. Esta medida está generando mucha polémica porque será muy complicado que un agente de Tráfico demuestre que un conductor está usando su teléfono móvil pese a no tenerlo en las manos.

El objetivo del nuevo proyecto de ley es que los conductores se desacostumbren a tener el móvil cerca para usarlo mientras conducen y así generar un nuevo modelo de seguridad vial, alineado con la política de la Unión Europea y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que permita disminuir en un 50% los fallecidos y heridos graves en accidentes de tráfico durante la próxima década. Para ello, también se han introducido cambios en los límites de velocidad en las ciudades que, como ya te contamos hace unos días, se han reducido desde el 11 de mayo a 20, 30 y 50 km/h en función del tipo de víase han reducido desde el 11 de mayo a 20, 30 y 50 km/h en función del tipo de vía.

Cómo llevar el móvil en el coche sin recibir una multa

El pasado mes de noviembre, el director general de Tráfico, Pere Navarro, declaró durante un encuentro digital que si el teléfono móvil "va en el salpicadero, no sería objeto de denuncia, siempre que se utilice para ello un soporte homologado y no se manipule durante la conducción". De modo que para evitar una multa por tener el teléfono móvil en el coche, basta con llevarlo correctamente colocado en un soporte homologado y no cogerlo ni utilizarlo en ningún momento, a no ser que se pare en una zona segura.