Kisbee by Peugeot, la ciudad al alcance de todos

Kisbee es uno de esos nombres que llevan años ligados a la movilidad urbana. Ahora, Peugeot Motocycles da un nuevo impulso a esta familia convirtiéndola en una propuesta con identidad propia: Kisbee by Peugeot Motocycles. La fórmula mantiene la filosofía original —sencillez, facilidad de uso y precio accesible—, pero amplía considerablemente las posibilidades con tres alternativas mecánicas: gasolina de 50 cc, gasolina de 125 cc y eléctrica.

Para empezar: 50 cc. La puerta de entrada a la gama es la Kisbee S, un ciclomotor pensado específicamente para los desplazamientos urbanos. Su motor monocilíndrico de cuatro tiempos y 50 cc desarrolla 3,5 CV y está asociado a una transmisión automática por correa. Con una velocidad máxima de 45 km/h, se desenvuelve con facilidad entre calles, semáforos y tráfico urbano. La marca declara una autonomía de hasta 380 kilómetros, gracias a su depósito de 6,3 litros.

La versión Naked se ofrece actualmente desde 1.999 euros, y por encima aparece la Kisbee S, disponible en diferentes estilos, con precios que van desde los 2.199 euros.

Un paso más: Kisbee M 125. Para quienes necesitan algo más de margen, la alternativa es la Kisbee M de 125. Aquí cambia bastante el planteamiento: estamos ante un scooter de rueda alta, con llantas de 16 pulgadas, que busca combinar la facilidad de manejo característica de la familia con una mayor estabilidad y polivalencia.

El motor EasyMotion 125 es un monocilíndrico de cuatro tiempos con inyección electrónica, refrigeración por aire y transmisión automática. El depósito tiene 5,5 litros y el arranque es eléctrico.

Y ojo porque Peugeot Motocycles ofrece temporalmente la Kisbee M 125 por 1.999 euros, frente a los 2.249 euros de tarifa, con 250 euros de descuento incluidos y cuatro años de garantía. Es decir, cuesta lo mismo que la Kisbee S Naked de 50 cc, aunque estamos ante un concepto más evolucionado.

Además, existe una variante M Top Case, que añade un baúl integrado de 35 litros para aumentar considerablemente la capacidad de carga.

Sin gasolina. La tercera vía es la Kisbee SE, destinada a quienes prefieren olvidarse de la gasolina y apostar por una movilidad urbana eléctrica. Equipa un motor integrado en el buje y puede utilizar una o dos baterías extraíbles, dependiendo de la configuración.

Con dos baterías, Peugeot Motocycles anuncia hasta 100 kilómetros en modo BOOST y hasta 110 kilómetros en modo ECO, mientras que la ficha técnica de la versión publicada actualmente indica una velocidad máxima de 45 km/h. Las baterías extraíbles permiten recargarlas fuera del propio scooter, algo especialmente interesante para quienes no disponen de un punto de carga en garaje.

La Kisbee SE incorpora además ruedas de 12 pulgadas y mantiene ese planteamiento eminentemente urbano que define a toda la familia. Su precio parte actualmente de 3.299 euros.

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En Motos Marín, concesionario oficial de la marca en la Región de Murcia, podrán obtener toda la información de la nueva gama Kisbee, así como beneficiarse de las promociones y descuentos actuales. Una familia de movilidad para diferentes necesidades que comienza con un precio de derribo: 1.999 euros.