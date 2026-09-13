Desde su lanzamiento en 2012, el CX-5 se ha convertido en uno de los pilares de Mazda y, después de superar los cinco millones de unidades vendidas a finales de 2025, afronta ahora su tercera generación con la premisa de mantener lo que funciona y mejorar aquello que pedía una puesta al día.

El resultado es un SUV que conserva el lenguaje de diseño Kodo, pero gana presencia. El frontal es ahora más rotundo, la parrilla aumenta su protagonismo y los grupos ópticos adoptan una firma muy estilizada. Los pasos de rueda suman músculo al conjunto y la zaga, más limpia, incorpora unas ópticas traseras que enmarcan el nombre del fabricante en la zona alta del portón. Una evolución que consigue que el CX-5 parezca más grande pero recordando a las anteriores ediciones.

Evolución de primera línea. / F. Fernandez

Y precisamente el tamaño es una de las claves de esta generación. El CX-5 alcanza los 4,69 metros de longitud y 1,86 de anchura, con una distancia entre ejes que crece 115 milímetros respecto a su antecesor. El resultado se nota especialmente detrás, donde aumenta el espacio para las piernas y la cabeza, y las puertas traseras son más grandes para facilitar el acceso (además estas abren casi hasta 90 grados). Mazda también ha aprovechado este crecimiento para llevar el maletero hasta los 583 litros, nada menos que 61 litros más, mientras que con los asientos abatidos alcanza 2.019 litros.

En el puesto de conducción aparece otra de las grandes evoluciones. El salpicadero adopta una disposición horizontal y combina un cuadro digital de 10,25 pulgadas con una pantalla central táctil de 12,9 pulgadas en acabados intermedios (15,6 en el tope de gama). También encontramos Head Up Display, Google integrado, Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico y un equipo Bose de 12 altavoces. Todo ello forma parte de una dotación que ya se acerca más a lo que esperamos encontrar en modelos de categoría superior.

Nuestra unidad, además, incorpora el techo solar panorámico, una opción de 1.500 euros que aporta todavía más luminosidad al habitáculo. El Exclusive-Line suma asientos calefactados delanteros y traseros, regulación eléctrica y memoria para el conductor, además del monitor de visión 360 grados. Con el color Polymetal Grey y las llantas de 19 pulgadas, el conjunto presenta una imagen especialmente elegante, como intentan mostrar las fotos.

Evolución de primera línea. / F. Fernandez

En cuanto a la parte motriz, Mazda mantiene su apuesta por el motor atmosférico de gasolina, en este caso un 2.5 e-Skyactiv G de 141 CV, asociado a un sistema de hibridación ligera de 24 voltios, que le permite pegar la etiqueta ECO de la DGT, y a una transmisión automática de seis relaciones, invariable en toda la gama (se puede elegir entre tracción delantera o total).

Los datos oficiales hablan de 10,5 segundos para pasar de 0 a 100 km/h y 7 litros de consumo combinado. En la práctica, las pruebas realizadas con esta mecánica se han movido alrededor de los 8 litros, una cifra más que razonable para un SUV de estas dimensiones. La clave está en que el 2.5 entrega más par a bajo y medio régimen que el anterior 2.0, por lo que resulta más agradable en el uso cotidiano. Eso sí, cuando queremos extraer todo su potencial hay que dejar que el motor suba de vueltas, pues es un atmosférico ‘de los de antes’, y precisamente ahí reside buena parte de su encanto.

También cambia el carácter dinámico. Mazda ha suavizado muelles y afinado amortiguadores para ganar confort, al tiempo que mejora la insonorización y reduce vibraciones. El CX-5 rueda ahora con una mayor sensación de aplomo y aislamiento, aunque manteniendo una dirección suficientemente precisa y el sistema G-Vectoring Plus para ayudar a gestionar el reparto de fuerzas en curva. Es menos radical que su antecesor, pero también más cómodo y fácil de llevar en el día a día.

Y todo ello llega acompañado por una completa batería de asistentes de seguridad: control de crucero adaptativo, monitor de ángulo muerto, frenada de emergencia, mantenimiento de carril, reconocimiento de señales, detector de fatiga y visión 360 grados, entre otros.

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En esta configuración Exclusive-Line, el CX-5 cuesta desde 39.490 euros. La gama parte desde los 35.990 euros y el tope de la familia CX-5 -versión Homura- va desde los 42.270 euros. Un abanico de precios que lo coloca en una zona muy interesante del segmento. En Mazda Levauto les podrán dar más datos para configurar este nuevo y apetecible SUV japonés.