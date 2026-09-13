El CUPRA Raval fue protagonista en Cartagena. CUPRA Ginés Huertas Cervantes presentó el nuevo modelo en el restaurante Alviento ante clientes, medios de comunicación, empresarios y representantes de la sociedad cartagenera. La cita, conducida por Fran Sáez, convirtió la llegada del modelo en un punto de encuentro alrededor de la movilidad eléctrica y del futuro de la firma.

La presentación permitió al concesionario acercar a su entorno una de las novedades estratégicas de CUPRA antes de que el Raval gane presencia en las carreteras. Más allá de mostrar el vehículo, el concesionario aprovechó el encuentro para reforzar esa relación directa con clientes y aficionados al motor que cobra especial importancia en un momento de transformación para el automóvil, con nuevas tecnologías y formas de movilidad que requieren también mayor información y acompañamiento.

Cartagena descubre el nuevo CUPRA Raval. / Neomotor

Y el Raval llega precisamente para ocupar un espacio relevante en ese cambio. Su propuesta parte de una idea clara: trasladar el carácter deportivo de CUPRA a un eléctrico compacto, pensado especialmente para desenvolverse en ciudad. Con 4,05 metros de longitud y una distancia entre ejes de 2,60 metros, combina unas dimensiones contenidas con un planteamiento que busca ir más allá de los recorridos urbanos.

Desarrollado sobre la plataforma MEB+ del Grupo Volkswagen, el modelo incorpora una configuración específica para mantener las sensaciones de conducción asociadas a la marca. Todas las versiones cuentan con un chasis deportivo rebajado 15 milímetros, dirección progresiva, suspensión con una puesta a punto propia y modo ESC Sport. La gama ofrecerá distintos niveles de potencia, desde 116 hasta 226 CV, junto a varias opciones de batería.

Entre las alternativas con mayor autonomía se encuentra el Raval Dynamic, que alcanza los 211 CV y homologa hasta 444 kilómetros. Por encima se sitúa la versión VZ, la más prestacional de la familia, con 226 CV y 290 Nm de par. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos e incorpora soluciones como la suspensión DCC Sport, el diferencial electrónico autoblocante VAQ o las llantas de 19 pulgadas.

Cartagena descubre el nuevo CUPRA Raval. / Neomotor

Para quienes buscan un planteamiento más enfocado al uso cotidiano, el Raval Plus desarrolla 135 CV y ofrece hasta 328 kilómetros de autonomía. CUPRA amplía así el abanico para adaptar el modelo a perfiles distintos, manteniendo como denominador común su formato compacto y su condición completamente eléctrica.

A todo ello se suma la seguridad. El modelo ha logrado las cinco estrellas Euro NCAP con el protocolo introducido en 2026, que eleva las exigencias en apartados como la protección de los ocupantes, la prevención de accidentes o los sistemas de asistencia a la conducción.

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La velada celebrada en Alviento permitió trasladar todas estas claves a un público muy vinculado a Cartagena y hacerlo desde la cercanía que aporta el propio concesionario, CUPRA Ginés Huertas Cervantes, ubicado en Cartagena en la Avda. Juan Carlos I, 63, y con sedes también en Murcia-Espinardo, en Murcia-Atalayas y en Lorca.