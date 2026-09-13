El Nissan Juke llegó al mercado con un estilo propio. Cuando se presentó en 2010, su diseño rompió con prácticamente todo lo establecido en el segmento de los pequeños SUV. Quince años después, aquel experimento que muchos consideraron demasiado atrevido se ha convertido en uno de los modelos más reconocibles de Nissan.

Más de 1,5 millones de clientes europeos han elegido el Juke desde aquel lanzamiento. Una cifra que explica por sí sola hasta qué punto aquella apuesta por un crossover compacto, diferente y con una fuerte personalidad consiguió conectar con el público.

15 años rompiendo moldes. / Neomotor

La ventaja de ser diferente. El primer Juke llegó en un momento en el que los SUV comenzaban a ganar protagonismo, pero todavía no habían colonizado prácticamente todos los segmentos del mercado como ocurre actualmente. Nissan decidió entonces mezclar conceptos: algo de SUV, algo de compacto y una estética que tomaba inspiración tanto de las motocicletas como de los deportivos.

El resultado fue un coche difícil de clasificar y todavía más difícil de confundir. Sus formas redondeadas, los pasos de rueda marcados, los grupos ópticos colocados en posiciones poco habituales y aquella característica mirada frontal hicieron que el Juke se convirtiera rápidamente en uno de esos vehículos que provocan una reacción inmediata: o te encanta o no lo entiendes, y precisamente ahí estaba parte de su éxito, Nissan no intentó que gustara a todo el mundo.

Con el paso de los años, además, el Juke demostró que aquella fórmula tenía recorrido. La segunda generación llegó en 2019, manteniendo buena parte de los rasgos que habían convertido al modelo original en un icono, pero dando un importante salto en calidad, tecnología, conectividad y sistemas de asistencia a la conducción.

De los experimentos al espectáculo. La historia del Juke también está salpicada de versiones y prototipos que demostraron hasta dónde podía llegar la imaginación de Nissan. El espectacular Juke-R, que llevó bajo su carrocería tecnología procedente del GT-R, o el Juke Nismo son algunos de los ejemplos más extremos.

Y también hubo propuestas mucho más desenfadadas, como el Juke Fuji Sunset Buggy, presentado en 2021. Con una preparación inspirada en los buggies y la cultura del surf, neumáticos todoterreno y espacio para transportar tablas, aquel prototipo resumía perfectamente la filosofía que siempre ha acompañado al Juke, la de hacer las cosas de otra manera.

Rumbo a la electricidad. Pero si aquellos primeros 15 años sirvieron para demostrar que el Juke podía romper moldes, los próximos pretenden hacer lo mismo con la tecnología. Nissan ya ha presentado la tercera generación del Juke, que por primera vez apuesta por una propulsión 100 % eléctrica.

15 años rompiendo moldes. / Neomotor

El nuevo modelo se construye sobre la plataforma CMF-EV y se fabricará en Sunderland, Reino Unido, reforzando el papel de esta planta dentro de la estrategia europea de electrificación de Nissan.

Su diseño vuelve a apostar por las formas atrevidas y las superficies marcadas, tomando inspiración del concept Hyper Punk y llevando el lenguaje visual del Juke hacia una nueva generación. No se trata, por tanto, de convertirlo en un SUV eléctrico más, sino de conservar precisamente aquello que lo hizo famoso: su capacidad para llamar la atención.

El nuevo Juke eléctrico tiene previsto llegar al mercado en primavera de 2027, abriendo así un nuevo capítulo para un modelo que nació hace 15 años con la idea de demostrar que un coche pequeño no tiene por qué ser convencional.

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Y quizá ahí esté la verdadera clave de su historia. En un mercado en el que cada vez resulta más difícil diferenciar un SUV de otro, el Juke continúa empeñado en hacer justamente lo contrario. Quince años después, Nissan sigue jugando a ser diferente.