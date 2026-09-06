Porsche ha decidido que uno de sus modelos más representativos también tenga su correspondiente versión eléctrica. El nuevo Cayenne Electric supone un cambio importante dentro de la trayectoria del SUV alemán, aunque la llegada de esta tecnología no implica abandonar las alternativas conocidas: durante los próximos años convivirá con las variantes híbridas enchufables y de combustión.

La gama eléctrica arranca con el Cayenne Electric, que desarrolla 442 CV y puede acelerar de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos. Por encima se sitúa el Cayenne S Electric, con 666 CV y una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos, mientras que el escalón superior corresponde al Cayenne Turbo Electric. En este caso, la potencia alcanza los 1.156 CV utilizando el Launch Control, con 2,5 segundos para completar el 0-100 km/h y una velocidad máxima de 260 km/h.

SUV de altas prestaciones enchufado al futuro. / Neomotor

Pero Porsche no ha limitado el desarrollo del Cayenne eléctrico a conseguir cifras elevadas de potencia. El chasis recibe una atención especial, con suspensión neumática adaptativa de serie y dirección en el eje trasero, mientras que entre las opciones aparece el sistema Porsche Active Ride. Este dispositivo permite controlar los movimientos de la carrocería y busca combinar un comportamiento más preciso con un mayor nivel de confort. También existe un paquete específico para utilización fuera del asfalto.

SUV de altas prestaciones enchufado al futuro. / Neomotor

Uno de los aspectos fundamentales del nuevo modelo se encuentra, como es lógico, en su sistema eléctrico. El Cayenne emplea una arquitectura de 800 voltios y puede alcanzar hasta 400 kW de potencia de carga. En condiciones adecuadas, Porsche anuncia menos de 16 minutos para pasar del 10 al 80 % de capacidad. La batería tiene 113 kWh y permite alcanzar hasta 642 kilómetros de autonomía WLTP, dependiendo de la versión.

Además, el Cayenne incorpora una posibilidad poco habitual: puede equipar un sistema de recarga inalámbrica por inducción de hasta 11 kW. Se trata de una opción que elimina la necesidad de conectar físicamente el vehículo durante las recargas compatibles.

Tres versiones eléctricas y hasta 1.156 CV para demostrar que la transición hacia la batería no está reñida con las prestaciones que siempre han acompañado al Porsche Cayenne

El cambio tecnológico también ha obligado a revisar la aerodinámica y algunos elementos del diseño. El Cayenne mantiene las proporciones que permiten reconocerlo como miembro de la familia Porsche, pero incorpora una carrocería más trabajada desde el punto de vista aerodinámico, con un Cx de 0,25, grupos ópticos Matrix LED y diferentes elementos activos destinados a mejorar la eficiencia.

El habitáculo sigue la misma filosofía. El salpicadero concentra una elevada carga tecnológica, con una pantalla OLED curva, instrumentación digital, head-up display con realidad aumentada y un sistema multimedia que incorpora inteligencia artificial para determinadas funciones mediante comandos de voz.

SUV de altas prestaciones enchufado al futuro. / Neomotor

Y, pese a todo este despliegue tecnológico, el Cayenne continúa teniendo una vertiente práctica. El nuevo eléctrico aumenta sus dimensiones respecto al modelo de combustión y ofrece más espacio para los pasajeros posteriores. El maletero ronda los 800 litros y añade un compartimento delantero de 90 litros. También conserva una capacidad de remolque de hasta 3,5 toneladas.

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En España, el nuevo Porsche Cayenne Electric parte de 108.296 euros y se puede visitar en Centro Porsche Murcia, donde los interesados podrán contemplar esta nueva interpretación eléctrica del SUV de Stuttgart.