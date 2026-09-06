La Vuelta Ciclista a España convirtió la Región de Murcia en uno de los grandes escenarios deportivos de la jornada y contó con Škoda, patrocinador de la prueba, como uno de sus protagonistas. En este marco, Skomovil Cartagena y Skomovil Lorca, concesionarios oficiales Škoda de Grupo Huertas, organizaron una jornada especial para sus clientes, que pudieron seguir la competición desde algunos de los espacios más vinculados a la organización de la carrera.

La jornada arrancó en Cartagena, punto de partida de la etapa. Skomovil Cartagena habilitó una zona VIP y de hospitalidad desde la que los invitados pudieron conocer el ambiente previo a la salida y seguir de cerca los preparativos de los equipos. La visita incluyó un recorrido guiado por el paddock y el aparcamiento de los equipos, antes de acceder de forma preferente a la zona de salida para presenciar en primera línea el comienzo de la etapa.

El protagonismo se trasladó después a Lorca, donde Skomovil Lorca recibió a sus clientes en un espacio situado junto a la línea de meta. Desde allí pudieron seguir los últimos kilómetros y vivir el ambiente de la llegada de los corredores. La presencia de Skomovil alcanzó también el podio: Eduardo Pérez-Milá, gerente de Skomovil, fue el encargado de entregar el maillot verde durante la ceremonia posterior a la etapa.

La programación incluyó además actividades dirigidas a todos los públicos, con una zona infantil, concursos de Kahoot, regalos y diferentes propuestas de entretenimiento para acompañar el seguimiento de la carrera.

Skomovil acerca a sus clientes al corazón de la Vuelta en la etapa Cartagena-Lorca. / Neomotor

El nuevo Škoda Epiq, también protagonista

La presencia de Škoda tuvo uno de sus principales focos de atención en el nuevo Epiq, expuesto tanto en la salida de Cartagena como en la llegada a Lorca. El SUV urbano eléctrico, de menos de 4,2 metros de longitud, combina unas dimensiones compactas con 475 litros de capacidad de maletero y hasta 440 kilómetros de autonomía, además de incorporar el nuevo lenguaje de diseño Modern Solid.

Los asistentes pudieron conocer de cerca el modelo, que ya está disponible en los concesionarios Skomovil, en una presentación que puso el foco en la apuesta de Škoda por la movilidad eléctrica y en su estrecha vinculación con el ciclismo a través de su patrocinio de La Vuelta y de otras grandes competiciones internacionales.

La iniciativa permitió así trasladar a los clientes de Skomovil una parte del espectáculo que normalmente queda al otro lado de las vallas: desde los preparativos de los equipos hasta el podio. Una manera de aprovechar el paso de La Vuelta por la Región para conectar automoción, deporte y territorio en torno a una jornada que tuvo a Cartagena y Lorca como escenarios principales.

Skomovil acerca a sus clientes al corazón de la Vuelta en la etapa Cartagena-Lorca / Neomotor

MG Huertas Auto sale a la calle para mostrar las novedades de su gama

MG Huertas Auto ha acercado su gama de vehículos al público con la celebración de un Roadshow muy especial en la explanada del Puerto de Cartagena.

El espacio reunió varios modelos expuestos, entre ellos el MG4 Urban, MGS9, Cyberster y HS, que los asistentes pudieron descubrir de primera mano, conociendo sus principales características y novedades.

Uno de los grandes atractivos de la jornada fue la zona de pruebas dinámicas, donde los participantes tuvieron la oportunidad de ponerse al volante y realizar un Test Drive con algunos de los modelos de la gama. Una experiencia que permitió comprobar en carretera aspectos como el comportamiento, el confort y las prestaciones de los vehículos.

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El equipo comercial de MG Huertas estuvo presente durante toda la jornada para acompañar a los asistentes, resolver sus dudas y ofrecerles información sobre las distintas alternativas de la gama MG.