No es nada nuevo que Mazda va por libre, y la nueva berlina 6e es una buena prueba de ello. En plena fiebre de los SUV, la firma japonesa apuesta por una silueta de tres volúmenes, con una imagen tremendamente atractiva y unas dimensiones generosas: 4,92 metros de longitud, un perfil coupé y una aerodinámica muy trabajada. Un coche que entra por los ojos desde el primer momento y que representa el estreno del fabricante en la categoría de grandes eléctricos EV, tras el compacto MX-30.

El lenguaje de diseño Kodo sigue siendo reconocible, aunque convenientemente evolucionado. La gran parrilla frontal con segmentos iluminados, las manillas de las puertas enrasadas y las llantas de 19 pulgadas contribuyen a una estética elegante y deportiva, mientras que la zaga muestra unos pilotos dinámicos y un alerón integrado que se despliega a partir de 90 km/h.

Dentro encontramos una enorme pantalla central de 14 pulgadas acompañada por otra de 10,2 pulgadas para el tablero de instrumentos. El diseño es limpio y sofisticado, y la calidad percibida está a un nivel muy elevado, especialmente en el acabado Takumi Plus -es el que hemos disfrutado unos días-, que incorpora cuero Nappa en tapicería e inserciones de piel vuelta en el salpicadero y guarnecidos de puertas.

Jugando en otra liga / F. Fernandez

También hay espacio de sobra. Los pasajeros traseros disfrutan de una buena cota para las piernas y la cabeza, mientras que el maletero ofrece 466 litros, ampliables hasta 1.074 litros con los respaldos posteriores abatidos. A ellos se suman otros 72 litros bajo el capó delantero, un hueco especialmente práctico para guardar los cables de carga.

La gama mecánica también tiene su particularidad. El Mazda6e se comercializa con dos alternativas, ambas con motor eléctrico trasero y 320 Nm. La versión de 258 CV utiliza una batería LFP de 68,8 kWh y homologa hasta 479 kilómetros de autonomía, mientras que la Long Range reduce la potencia a 245 CV pero eleva la capacidad hasta 80 kWh en tecnología NCM, alcanzando los 552 kilómetros. La paradoja está en la recarga: la primera admite hasta 165 kW en corriente continua, mientras que la Long Range se queda en torno a 90 kW. Ambas cargan hasta a 11 kW en corriente alterna.

Jugando en otra liga / F. Fernandez

Por cierto que su autonomía real, en el caso del más potente, que no es de rango extendido, se asemeja a la homologada -hemos pasado de 400 kilómetros-, con un gasto de alrededor de 16 kW por cada 100 kilómetros, un valor muy ajustado para este tipo de berlina.

Al volante de nuestra unidad de 258 CV, notamos una apuesta por el confort pero sin despreciar las sensaciones deportivas. De hecho, aunque entrega la potencia de forma controlada y dosificable, puede incluso hacer ‘chillar’ las ruedas traseras si nos pasamos con el pie derecho -sobre todo si el coche no está bien apoyado-. La suspensión filtra muy bien las irregularidades, el aislamiento acústico es notable y eso que hay detalles como las ventanillas sin marco. Pese a rondar las dos toneladas, además, se mueve con bastante agilidad y transmite aplomo tanto en autopista como en carreteras más viradas.

Jugando en otra liga / Neomotor

Mención especial merece el torrente de avisos durante la conducción, algo con lo que tenemos que convivir en los coches más recientes y que a veces nos pueden abrumar en este 6e tan tecnológico. Tras unos días con él, ya aprendemos a movernos por sus menús para ponerlos a nuestro antojo. Por otro lado, los asistentes nos han parecido muy valiosos, como el control de velocidad adaptativo con radar, el mantenimiento activo de carril o la advertencia de ocupantes en las plazas traseras al salir del vehículo.

La oferta española se articula alrededor de los acabados Takumi y Takumi Plus, ambos con una dotación muy completa. El primero ya incluye elementos como bomba de calor, Head-Up Display con gráficos realistas, cámara 360 grados, portón eléctrico, equipo de sonido Sony con 14 altavoces, asientos delanteros calefactados y ventilados y techo panorámico. El Takumi Plus añade, entre otros detalles, la tapicería de cuero Nappa y el parasol eléctrico del techo.

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El Mazda6e es una de las berlinas eléctricas más asequibles del mercado. Que tenga tanta tecnología nos descoloca un poco al observar su tarifa nada disparatada, más bien al contrario. La gama parte de los 33.830 euros financiando y gracias a la promoción que nos ofrece Mazda Levauto, concesionario oficial de la firma en la Región. Hay que señalar que apenas hay vehículos en stock, aunque en pocos meses, la gama 6e se renovará con cambios en la batería y un ligero incremento en su tarifa, por lo que está abierto su plazo de reservas.