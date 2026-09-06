La electrificación del automóvil no tiene, para Toyota, un único camino. La marca japonesa mantiene una estrategia basada en cuatro tecnologías que conviven dentro de su oferta: híbridos eléctricos (HEV), híbridos enchufables (PHEV), eléctricos de batería (BEV) y vehículos eléctricos de pila de combustible de hidrógeno (FCEV).

La primera de estas soluciones, la híbrida convencional, lleva más de 30 años formando parte de la gama de Toyota y permite circular en modo eléctrico en determinadas situaciones sin necesidad de conectar el vehículo a una infraestructura de recarga. Los híbridos enchufables amplían esta posibilidad gracias a baterías de mayor capacidad y recarga externa. El nuevo RAV4 PHEV, por ejemplo, supera los 100 kilómetros de autonomía eléctrica.

Más de 30 años de electrificación. / Neomotor

La tercera vía corresponde a los eléctricos de batería, que prescinden por completo del motor de combustión. En este apartado se encuentran modelos como el Toyota C-HR+ Electric y el bZ4X, ambos con autonomías superiores a los 500 kilómetros, según versión.

A estas tecnologías se suma la pila de combustible de hidrógeno, representada en el automóvil de pasajeros por el Mirai. En este caso, el vehículo genera electricidad a partir del hidrógeno para alimentar el motor eléctrico, con vapor de agua como principal emisión del sistema.

El hidrógeno, además, tiene para Toyota un ámbito de aplicación que va más allá del automóvil. La compañía trabaja con esta tecnología en autobuses, transporte de mercancías, barcos y diferentes aplicaciones industriales. También desarrolla motores de combustión alimentados por hidrógeno, tanto en estado gaseoso como líquido.

El peso de la electrificación ya se refleja en el mercado español. Durante 2025, el 87,15 % de las ventas de Toyota España correspondieron a vehículos electrificados. Según los datos de la compañía, las unidades comercializadas durante ese ejercicio contribuyeron a evitar más de 35.000 toneladas de CO₂.

La estrategia contempla además la llegada de 30 nuevos vehículos eléctricos de batería hasta 2030, con el objetivo de ampliar progresivamente la oferta disponible. Toyota plantea así mantener simultáneamente el desarrollo de sus diferentes tecnologías en lugar de concentrar todos sus esfuerzos en una única solución.

Esta estrategia forma parte del Desafío Medioambiental Toyota 2050, cuyo objetivo es alcanzar la neutralidad de carbono tanto en los vehículos como en las operaciones de la compañía. El plan incluye, entre otros aspectos, el desarrollo de vehículos con cero emisiones de CO2, plantas de producción más sostenibles, una gestión más eficiente del agua y el impulso de una economía basada en el reciclaje.

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Más allá de la tecnología concreta utilizada en cada modelo, Toyota sitúa la reducción de emisiones durante todo el ciclo de vida del vehículo como uno de los ejes de su estrategia de electrificación.