El pequeño utilitario que motorizó a media Europa ha llegado a la actualidad sin perder su esencia. Fiat ha sabido reinterpretar su 600, transformándolo en un SUV compacto que conserva buena parte del carácter desenfadado de sus ediciones pasadas.

Con 4,17 metros de longitud, el Fiat 600 se mueve con soltura en ciudad sin renunciar a un interior amplio para cinco ocupantes ni a un maletero que puede llegar hasta los 385 litros según la versión.

Estilo y practicidad para el día a día

Uno de sus mayores atractivos está precisamente en la variedad de su gama. Fiat ha apostado por ofrecer distintas alternativas mecánicas para que cada conductor encuentre la que mejor se adapte a sus necesidades. La puerta de entrada la forma la nueva variante de 100 CV con el bloque de 1,2 litros turboalimentado, asociada a una caja de cambios de seis relaciones. Le siguen los híbridos de 48 voltios, también con el tricilíndrico turbo de 1,2 litros y la transmisión automática de doble embrague e-DCT de seis velocidades. Tienen niveles de potencia de 110 y 145 CV, etiqueta ECO y la posibilidad de desplazarse durante pequeños trayectos gracias al motor eléctrico de 29 CV, especialmente en maniobras o circulación urbana.

Para quienes decidan dar el salto a la movilidad 100 % eléctrica, el 600e representa un paso muy ventajoso. Sus 156 CV ofrecen unas prestaciones más que suficientes para el día a día, mientras que la batería de 54 kWh permite homologar una autonomía superior a los 400 kilómetros en ciclo WLTP. Además, admite cargas rápidas de hasta 100 kW en corriente continua (11 kW en alterna) por lo que en menos de media hora tendremos la batería prácticamente llena.

Estilo y practicidad para el día a día

Más allá de los motores, el Fiat 600 también ha evolucionado en calidad percibida y equipamiento. Desde los acabados de acceso incorpora iluminación LED, cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas completado por otra táctil de 10 pulgadas en mitad del salpicadero compatible con Apple CarPlay y Android Auto, climatizador automático o sensores de aparcamiento. A medida que se asciende en la gama aparecen elementos propios de segmentos superiores, como los asientos con función de masaje, el portón eléctrico manos libres, los asistentes avanzados a la conducción, el cargador inalámbrico para el teléfono o las llantas de hasta 18 pulgadas.

Estilo y practicidad para el día a día / Neomotor

Todo ello envuelto en un diseño que no busca romper moldes, sino transmitir buen humor. Sus grupos ópticos redondeados, las superficies limpias y una paleta de colores muy italiana consiguen que el 600 destaque entre una oferta de SUV urbanos donde, en demasiadas ocasiones, todos parecen cortados por el mismo patrón.

También convence por su comportamiento. No pretende ser un deportivo ni lo necesita. La dirección resulta agradable en ciudad, la suspensión prioriza el confort y las versiones híbridas destacan por la suavidad con la que alternan el funcionamiento del motor térmico y el eléctrico. Es un coche pensado para hacer fácil la conducción cotidiana, algo que muchas veces termina siendo mucho más importante que unas cifras espectaculares de aceleración.

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Disponible toda su gama en Fiat M. Gallego Automoción, concesionario oficial de la firma italiana en nuestra Región (donde nos prestaron la unidad que ilustra esta página), los precios van desde los 18.950 euros con una estupenda promoción. Mención especial merece la versión híbrida, que se puede adquirir con una cuota desde 229 euros al mes y desde 259 euros al mes la 100% eléctrica 600e.

Fiat M. Gallego Automoción

Murcia - Carretera de Alicante, 61

Cartagena - Carretera de Mazarrón, km 2,3

Lorca - Carretera de Granada, 185