Desde que apareció en la década de los ochenta, el Panda ha sabido acompasarse a los tiempos sin perder esa filosofía de coche sencillo, práctico y accesible que le convirtió en uno de los modelos más queridos de Europa. Ahora, FIAT vuelve a apostar por esa ecuación con el Grande Panda, un vehículo completamente nuevo que recupera el espíritu del original, pero adaptado a las necesidades actuales. Y para conocerlo en detalle, nos vamos a las instalaciones de Fiat M. Gallego Automoción de la capital murciana donde, como siempre amablemente, nos han dejado la coqueta unidad 100 % eléctrica que posa en estas páginas.

La novedad es que la familia ya está completa. Tras el lanzamiento de las versiones híbrida y eléctrica, la marca italiana ya ofrece la variante de gasolina, una opción que representa el acceso a la gama, con un precio ajustado y una mecánica que cumple con creces. De esta manera, el Grande Panda se convierte en uno de los pocos modelos de su categoría capaces de ofrecer tres tecnologías de propulsión diferentes bajo una misma carrocería.

Tres opciones del mismo icono. / Neomotor

La nueva versión de gasolina equipa un motor turboalimentado de tres cilindros y 1,2 litros que desarrolla 100 CV, asociado a una caja de cambios manual de seis velocidades. Además, incorpora el sistema Start&Stop para reducir el consumo especialmente en recorridos urbanos, donde este tipo de vehículos pasan la mayor parte de su vida, consiguiendo una media homologada de unos 5,6 litros por cada 100 km.

A través de este código QR se puede acceder a toda la información del Grande Panda en Fiat M. Gallego Automoción

Pero el verdadero atractivo del Grande Panda reside en que cada cliente puede elegir la tecnología que mejor se adapte a su forma de conducir. La alternativa híbrida combina un motor de gasolina de 1o0 CV con una parte eléctrica de 48 voltios y 29 CV para hacer un conjunto de 110 CV. La transmisión es automática de doble embrague eDCT, ofreciendo una conducción especialmente suave y eficiente. Su eficiencia se nota también en la hoja de especificaciones con un consumo WLTP de 5 litros por cada 100 km.

Por su parte, el Grande Panda completamente eléctrico apuesta por una batería de 44 kWh y un motor de 113 CV. Homologa una más que interesante autonomía de 320 kilómetros, cifra a la que podremos acercarnos en un entorno urbano.

Tres opciones del mismo icono. / Neomotor

Para su recarga, nos ha gustado el práctico cable incluido que sale enrollado con la toma en una compuerta situada en la parrilla. Admite hasta 7 kW en alterna -se puede equipar como extra otra toma de hasta 11 kW-. En corriente continua admite picos de 100 kW, por lo que los tiempos de espera serán mínimos.

Estilo y personalidad ante todo. El Grande Panda no pretende pasar desapercibido. Todo lo contrario. Sus formas cuadradas, las líneas marcadas y unas proporciones muy equilibradas recuerdan claramente al modelo original, aunque reinterpretadas con un lenguaje mucho más moderno.

El Fiat Grande Panda está disponible en gasolina de 100 CV, hibridado de 110 CV y eléctrico de 113 CV

Los detalles son, precisamente, una de sus señas de identidad. Los faros LED con diseño inspirado en píxeles, las ópticas traseras de formas geométricas y las enormes letras «PANDA» integradas en el lateral consiguen que el coche tenga una personalidad propia.

El interior sigue la misma filosofía. La prioridad ha sido ofrecer un espacio práctico bien aprovechado, con numerosos huecos portaobjetos y una ergonomía sencilla. Dispone además de uno de los habitáculos más espaciosos de su categoría, con un maletero récord de, según la versión, alrededor de 400 litros.

La gama se articula en torno a tres niveles de acabado. El acceso corresponde al POP, que ya incorpora un equipamiento más que razonable con aire acondicionado, instrumentación digital de 10 pulgadas, soporte para smartphone y un completo paquete de asistentes a la conducción que incluye seis airbags, mantenimiento de carril, frenado automático de emergencia, detector de fatiga y sensores de aparcamiento traseros.

Tres opciones del mismo icono. / Neomotor

Por encima aparece el acabado ICON, que añade un importante salto tecnológico gracias a la iluminación LED completa y una pantalla táctil de 10,25 pulgadas compatible de forma inalámbrica con los principales sistemas de conectividad para teléfonos móviles.

En lo más alto de la gama se sitúa el LA PRIMA, pensado para quienes buscan un ambiente más cuidado. Entre otros elementos incorpora llantas de aleación de 17 pulgadas, climatizador automático, navegador integrado, cámara trasera, sensores de aparcamiento delanteros, volante revestido y un llamativo salpicadero realizado con materiales sostenibles que aporta un toque diferenciador al conjunto.

Tres opciones del mismo icono. / Neomotor

Tampoco faltan posibilidades de personalización. El Grande Panda puede elegirse en siete colores de carrocería, desde los más clásicos hasta tonalidades mucho más atrevidas, reforzando ese carácter alegre que siempre ha acompañado al modelo.

Con un precio de partida de 14.950 euros para la nueva versión de gasolina, FIAT busca posicionar al Grande Panda como una alternativa especialmente competitiva dentro del segmento de los utilitarios. Un poco más sofisticado, el híbrido va desde los 17.250 euros y en el tope de gama se encuentra el eléctrico, que se puede conseguir con una promoción desde 179 euros al mes. En Fiat M. Gallego Automoción les podrán dar todos los detalles de esta oferta y de la gama Grande Panda.

Jeep M. Gallego Automoción

Murcia - Carretera de Alicante, 61

Cartagena - Carretera de Mazarrón, km 2,3

Lorca - Carretera de Granada, 185