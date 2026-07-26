El Lexus ES abre una nueva etapa. La octava generación de la berlina japonesa mantiene el carácter elegante y confortable que ha acompañado al modelo desde sus orígenes, pero lo hace ahora con una mirada más actual: más tecnología, más electrificación y una forma de entender el lujo menos recargada y más centrada en la experiencia de conducción. El nuevo modelo ya está disponible en Lexus Murcia, donde se incorpora como una de las novedades más destacadas de la gama.

La evolución se aprecia desde el primer vistazo. El ES gana presencia, afina sus líneas y adopta un lenguaje de diseño más limpio, sin perder la sobriedad propia de una berlina premium. Lexus resume esta nueva orientación bajo el concepto Clean Tech x Elegance, una idea que combina innovación, sencillez visual y confort. No se trata de una ruptura con el modelo anterior, sino de una reinterpretación pensada para una etapa en la que el sedán de lujo también debe ser eficiente, silencioso y tecnológicamente avanzado.

El Nuevo Lexus ES llega a Murcia con carácter premium. / Neomotor

La oferta mecánica responde a la estrategia multitecnológica de Lexus, con versiones híbridas y eléctricas. Entre las variantes 100% eléctricas se encuentran el ES 350e, con tracción delantera, 224 CV y hasta 580 kilómetros de autonomía en ciclo combinado, y el ES 500e, que eleva la potencia hasta los 343 CV, incorpora tracción total Direct4 y alcanza hasta 495 kilómetros de autonomía. La gama permite así elegir entre una conducción más orientada al confort diario o una respuesta de mayor carácter dinámico.

El nuevo ES llega con versiones híbridas y eléctricas, hasta 580 kilómetros de autonomía y un interior que apuesta por el lujo más funcional

Dentro, el cambio también es evidente. El habitáculo apuesta por una atmósfera más despejada, con el Lexus Digital Cockpit y el nuevo Multimedia System Lexus Advanced como elementos principales. La tecnología gana peso, pero no invade el espacio: los mandos físicos se mantienen para las funciones esenciales y soluciones como Lexus Invisible Tech permiten ocultar determinados controles hasta el momento en que se necesitan. La iluminación ambiental, las nuevas tapicerías y una mayor sensación de amplitud completan un interior pensado para viajar con más calma y comodidad.

El Nuevo Lexus ES llega a Murcia con carácter premium. / Neomotor

La seguridad vuelve a ser uno de los pilares del modelo. El nuevo ES estrena la cuarta generación de Lexus Safety System+, con avances en seguridad activa, asistencia a la conducción y ayudas destinadas a reducir la fatiga al volante. También incorpora el sistema e-Latch, vinculado al Asistente de Salida Segura, que ayuda a evitar la apertura de las puertas cuando se aproxima tráfico lateral.

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El Nuevo Lexus ES llega a Murcia con carácter premium. / Neomotor

Con su llegada a Lexus Murcia, el nuevo ES refuerza la presencia de Lexus en el segmento de las berlinas premium electrificadas. Un modelo que actualiza una trayectoria consolidada, pero que también mira hacia una nueva forma de entender el lujo: más serena, más eficiente y conectada con las necesidades actuales del conductor.