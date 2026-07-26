Maestros de la electrificación

Mucha artillería en las filas de la marca de los cuatro aros. En los dos últimos años, Audi ha lanzado nada menos que 30 novedades para convertirse en la marca premium con la gama más joven del mercado. Y ojo, que los de Ingoldstadt no frenan: ya está calentando motores el renacido A2 e-tron -¿se acuerdan de ese modelo tan vanguardista y compacto, lanzado justo antes del cambio de siglo?- para este otoño. Y qué decir del futuro ‘supercar’ Nuvolari que llegará el próximo año con sus 1.001 caballos a solo 499 exclusivos clientes.

Pero ahora le tocaba el turno al Q4 e-tron. El SUV eléctrico más vendido de la firma alemana se renueva para seguir siendo una de las referencias del segmento premium EV, incorporando mejoras que afectan prácticamente a todos los apartados: eficiencia, autonomía, recarga, conectividad, asistentes de conducción e incluso nuevas formas de aprovechar la energía almacenada en su batería.

Es uno de los eléctricos más reconocibles de Audi, aunque ahora presume de una presencia todavía más refinada. Disponible en versiones SUV y Sportback, ambas de 4,60 metros de largo y 1,86 metros de ancho -la altura del Sportback es de 1,61 metros y el SUV de 1,63 metros-, llama la atención desde todos los ángulos. El frontal estrena una parrilla Singleframe integrada en el color de la carrocería, mientras que los paragolpes, las entradas de aire optimizadas y las llantas rediseñadas de hasta 21 pulgadas contribuyen a mejorar tanto la estética como la eficiencia aerodinámica. Tampoco faltan otros colores y detalles específicos para los acabados más deportivos.

La iluminación merece una mención especial. Audi lleva años convirtiendo los faros en un elemento diferenciador y este modelo da un nuevo paso gracias a las firmas lumínicas digitales configurables y a los pilotos OLED de segunda generación. Precisamente el Q4 fue pionero en este tipo de iluminación dinámica.

Sin embargo, donde realmente se aprecia la evolución es en el apartado técnico. Audi ha revisado el sistema de propulsión para hacerlo más eficiente, logrando reducir consumos y aumentar la autonomía. El Q4 Sportback e-tron performance alcanza ahora hasta 592 kilómetros con una sola carga, una cifra que permite afrontar viajes largos con más cofianza. Incluso las versiones de acceso mejoran notablemente sus registros, pues el que menos ya salta los 400 kilómetros.

A ello contribuye el nuevo motor eléctrico, una electrónica de potencia más eficiente y diferentes mejoras internas destinadas a reducir pérdidas energéticas. El resultado no solo se traduce en más kilómetros entre recargas, sino también en una respuesta más contundente y un funcionamiento todavía más refinado.

La carga también evoluciona. El Audi Q4 e-tron admite hasta 165 kW en corriente continua, suficiente para recuperar del 10 al 80 % de la batería en alrededor de media hora y sumar hasta 185 kilómetros de autonomía en apenas diez minutos cuando se utiliza un cargador rápido. Además, el sistema permite preacondicionar automáticamente la batería antes de llegar al punto de carga, optimizando el proceso y reduciendo los tiempos de espera.

Pero probablemente la gran novedad sea la llegada de la carga bidireccional, una tecnología inédita en Audi que empieza a abrir nuevas posibilidades para los vehículos eléctricos. En la práctica, eso significa que puede alimentar dispositivos eléctricos mediante la función Vehicle-to-Load, desde bicicletas eléctricas hasta pequeños electrodomésticos, pero también integrarse en una vivienda mediante el sistema Vehicle-to-Home, aprovechando la batería del coche para optimizar el consumo energético doméstico o almacenar la producción de unos paneles solares. Una función que hasta hace poco parecía reservada al futuro y que ahora comienza a formar parte de la vida cotidiana.

Salto adelante en el interior. La nueva pantalla panorámica combina la instrumentación de 11,9 pulgadas con una pantalla táctil central de 12,8 pulgadas, a la que se suma de forma opcional otra de 12 para el acompañante. Todo ello acompañado por una nueva consola central, materiales de mayor calidad y soluciones prácticas como las dos bandejas de carga inalámbrica refrigeradas.

La conectividad se convierte igualmente en protagonista. El nuevo sistema One Connected Infotainment incorpora un asistente de voz mucho más avanzado que, gracias a la integración de ChatGPT, permite interactuar con el vehículo de forma mucho más natural, resolver dudas sobre su funcionamiento o acceder a información sin necesidad de recurrir al teléfono móvil. A ello se suma la Audi Application Store, que permite utilizar distintas aplicaciones directamente desde el vehículo.

La amplitud continúa siendo otro de sus puntos fuertes. La plataforma específica MEB para vehículos eléctricos permite disfrutar de un habitáculo especialmente espacioso, con una segunda fila generosa y un maletero de 515 litros -527 litros para el Sportback-, ampliables hasta unos 1.500 litros al abatir los asientos traseros.

En materia de seguridad, Audi tampoco ha querido quedarse atrás. Desde las versiones de acceso, el Q4 e-tron incorpora una completa dotación de asistentes que incluye control de crucero, reconocimiento de señales, mantenimiento de carril, asistente frontal con frenado de emergencia, detector de fatiga y ayudas para la circulación urbana. A ello se añaden sistemas más avanzados, como el asistente adaptativo de conducción -conectado a la nube, que nos ayuda en malas condiciones de vía o con escasa señalización- o el cambio automático de carril en autopista, que acercan cada vez más la conducción semiautónoma al día a día.

Dos formatos, varias combinaciones. La gama se basa en tres niveles de potencia, 204, 286 y 299 CV, combinados con baterías de 63 kWh -versiones e-tron- y 82 kWh -versiones e-tron performance y e-tron quattro de tracción total-, en las siluetas SUV y Sportback. Como hemos mencionado al principio, el máximo rango de uso lo consigue el Q4 e-tron performance Sportback con 592 kilómetros -578 km en el SUV-. Con la batería de menos capacidad se consigue un mínimo de 440 kilómetros.

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En España, el nuevo Audi Q4 e-tron parte de 49.970 euros, 2.100 euros más con la carrocería Sportback. Se ha previsto una versión especial para flotas denominada Business, que se completa con las otras tres principales de la gama: Advanced, S Line y la exclusiva Black Line.