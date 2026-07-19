Vuelve por la puerta grande

Hubo una época en la que los ciclomotores con cambio de marchas eran el sueño de cualquier adolescente. Modelos con estética de moto grande, enérgicos motores de dos tiempos y toda la libertad para descubrir el mundo sobre dos ruedas. En esa época, la Peugeot XP6 se hizo un hueco importante desde su llegada al mercado en 1997 y, aunque desapareció años después, nunca terminó de caer en el olvido entre los aficionados.

Ahora, más de una década después de despedirse, Peugeot Motocycles recupera esta denominación con una nueva entrega presentada en el pasado Salón de Milán de 2025. Lo hace, además, con una gama compuesta por tres variantes bien diferenciadas: XP6 Supermotard, XP6 Supermotard R y XP6 Enduro R. Y, por supuesto las podremos ver y probar en Motos Marín, concesionario oficial de la marca francesa en nuestra Región.

Para desarrollar este proyecto, Peugeot Motocycles ha contado con un socio de auténtico peso. La nueva XP6 nace de la colaboración con Sherco, fabricante con una gran reputación en disciplinas como el trial y el enduro. De hecho, la base técnica guarda una estrecha relación con los modelos de 50 centímetros cúbicos de la marca española, algo que ya permite hacerse una idea del enfoque que Peugeot ha querido dar a este regreso.

Las tres versiones comparten el conocido propulsor Minarelli AM6, un monocilíndrico de dos tiempos refrigerado por agua que sigue siendo toda una referencia entre este tipo de mecánicas. Alimentado mediante un carburador Dell’Orto de 16 milímetros y asociado a una caja de cambios de seis velocidades, desarrolla la potencia máxima permitida para un ciclomotor, 4 kW, equivalentes a 5,4 CV aproximadamente.

Más allá de la cifra, lo realmente interesante es el conjunto. El cambio manual permite aprovechar mucho mejor cada marcha y ofrece una conducción mucho más participativa que la de un ciclomotor convencional automático. Quien haya conducido alguna vez un AM6 sabe perfectamente de lo que es capaz un motor que, además de fiable, siempre ha destacado por su respuesta y por ese sonido tan característico que acompaña a los propulsores de dos tiempos.

Cada una de las versiones está pensada para un uso diferente. La Supermotard apuesta por un planteamiento claramente urbano y de carretera, mientras que la Supermotard R añade una imagen más deportiva y un equipamiento específico para quienes buscan un comportamiento todavía más preciso.

Por su parte, la Enduro R pone el foco fuera del asfalto. Equipa llantas de radios de 21 pulgadas delante y 18 detrás, neumáticos específicos para tierra y una horquilla invertida de 41 milímetros con 235 milímetros de recorrido. A ello se suma un amortiguador trasero de largo recorrido que le permite afrontar caminos y pistas con mucha más solvencia que un ciclomotor convencional.

Aunque Peugeot orienta este modelo principalmente a quienes quieren iniciarse en el enduro, lo cierto es que su planteamiento también despertará el interés de muchos aficionados que crecieron con este tipo de motos y que ahora ven regresar una denominación con mucha historia.

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En cuanto a los precios, la XP6 Supermotard parte de 3.399 euros, mientras que las versiones Supermotard R y Enduro R arrancan en 3.999 euros. Como siempre, en Motos Marín estarán encantados de atenderles.