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Huertas Motor Volkswagen Vehículos Comerciales y Fermín Aldeguer firman una alianza estratégica de movilidad
Huertas Motor Volkswagen Vehículos Comerciales se convierte en Socio de Movilidad Oficial del piloto murciano, reforzando su compromiso con el deporte, la excelencia y el talento de la Región de Murcia
Huertas Motor Volkswagen Vehículos Comerciales ha anunciado su patrocinio como Socio de Movilidad Oficial del piloto de MotoGP Fermín Aldeguer, una alianza estratégica que refuerza el compromiso de la marca con el deporte, la excelencia y el talento de la Región de Murcia con proyección internacional.
El acuerdo se presentó este martes 14 de julio, en las instalaciones de Huertas Motor Volkswagen Vehículos Comerciales, en el Polígono Citmusa, durante un acto que contó con la presencia de medios de comunicación, clientes de la marca, aficionados, y del propio piloto.
Durante la presentación, Enrique Ferrer, gerente del concesionario, destacó que esta colaboración «representa la unión entre dos proyectos que comparten valores como el esfuerzo, la constancia, la innovación y la búsqueda permanente de la excelencia».
«Fermín representa el presente y el futuro del motociclismo español. Su talento, su capacidad de trabajo y su cercanía hacen de él el mejor embajador posible para nuestra marca. Para Huertas Motor Volkswagen Vehículos Comerciales es un orgullo acompañarlo en esta nueva etapa de su carrera y contribuir a su movilidad dentro y fuera de los circuitos», señaló Ferrer.
A sus 21 años, Fermín Aldeguer se ha consolidado como una de las grandes referencias del motociclismo mundial. En 2025 hizo historia al convertirse en el segundo piloto más joven de todos los tiempos en ganar un Gran Premio de MotoGP y en el primer piloto murciano en lograr una victoria en la categoría reina, confirmando el enorme potencial de una trayectoria llamada a marcar una época.
Tras el encuentro con los medios, el piloto compartió un momento cercano con clientes y aficionados durante un exclusivo Meet & Greet, en el que firmó autógrafos y se fotografió con los asistentes, poniendo el broche final a una jornada que reafirmó el compromiso de Huertas Motor Volkswagen Vehículos Comerciales con el deporte, el talento y los valores que representan a la marca.
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