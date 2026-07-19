Estilo italiano para el día a día

El Fiat 500 lleva años siendo uno de esos coches que no necesitan demasiadas presentaciones. Su silueta redondeada, sus proporciones compactas y ese aire italiano tan reconocible han convertido al pequeño urbano de Fiat en algo más que un modelo de acceso. Este icono de la movilidad urbana lo podemos ver en las nuevas instalaciones de Fiat M. Gallego, concesionario oficial de la marca en la Región de Murcia. Por cierto que amablemente nos prestaron esta unidad Cabrio tan ‘pintona’ para ilustrar estas páginas. Una versión muy apetecible que completa la familia 500 con la carrocería Hatchback -cerrada- y otra 3+1 que tiene una pequeña puerta trasera en el lado del acompañante.

Varias posibilidades. Tenemos la versión híbrida ligera Fiat 500 Hybrid que convive con la eléctrica pura Fiat 500e. El Fiat 500 Hybrid se presenta como una opción pensada para quienes quieren seguir disfrutando del encanto clásico del 500, pero con una solución mecánica eficiente para el día a día. Fiat mantiene intacta la esencia del modelo: un coche pequeño, maniobrable, muy urbano y con un diseño que sigue funcionando por pura personalidad. La marca también subraya su vínculo con Turín y con la planta de Mirafiori, donde el 500 nació en 1957 y donde el nuevo híbrido vuelve a fabricarse.

En el plano mecánico, el 500 Hybrid apuesta por una fórmula sencilla de motor gasolina de 1,0 litros con tres cilindros, sistema mild hybrid de 12 voltios que le brinda la etiqueta ECO de la DGT y cambio manual de seis velocidades. Su potencia de 65 CV cumple de sobra para nuestros trayectos cotidianos y nos permite también salir fuera de la ciudad donde incluso resulta divertido gracias a sus sensaciones directas (hay que tener en cuenta que pesa poquito).

Cuatro acabados bien diferenciados. La gama del Fiat 500 Hybrid se articula en torno a cuatro acabados: Pop, Icon, Torino y La Prima. Cada uno de ellos añade un nivel de equipamiento distinto, de modo que el cliente puede elegir desde una versión más esencial hasta una propuesta claramente más cuidada y tecnológica.

El acabado Pop representa la versión más sencilla de la gama con elementos como el aire acondicionado, control de velocidad, sensores de aparcamiento traseros, luces Led traseras y para la marcha diurna, detector de fatiga o cuadro digital de 7 pulgadas, entre otros. El Icon añade detalles tecnológicos, como la pantalla táctil de 10,25 pulgadas y conectividad Android Auto y Apple Carplay, los sensores de lluvia y luces, la climatización automática y llantas de aleación de 16 pulgadas.

La serie especial Torino representa un homenaje a Turín, ciudad natal de la marca, y a la factoría de Mirafiori. Disponible en la carrocería Hatchback, incorpora detalles exclusivos como placas laterales específicas, tapicería propia, volante negro Soft Touch, salpicadero en color carrocería y una combinación de tejido y vinilo con bordados “Fabbrica Italiana Automobili Torino”. Además, suma faros Full LED, reforzando su imagen más cuidada y elegante.

Por último, La Prima, es el acabado más exclusivo del 500 Hybrid. Corona la familia con asientos delanteros con calefacción, techo solar fijo, cámara trasera de aparcamiento, detalles cromados, navegación y sistema de sonido mejorado de seis altavoces.

La promoción deja a nuestro protagonista con una cuota desde 129 euros al mes (entrada 3.560 euros y última cuota de 11.096 euros).

Alternativa 100 % eléctrica: 500e. Fiat mantiene y potencia la variante 100 % eléctrica Fiat 500e. Aunque comparte la esencia estética del 500, el 500e tiene una propuesta distinta para quienes buscan una movilidad urbana de cero emisiones, con acceso a zonas restringidas y un funcionamiento especialmente silencioso y suave en ciudad.

El 500e ofrece una plataforma específica para vehículo eléctrico, diferentes opciones de batería y autonomía, así posibilidades de carga rápida en corriente continua.

Con un precio promocionado desde 22.000 euros, nos encontramos con tres de los acabados del modelo hibridado: Pop, Icon y La Prima y un escalonamiento de elementos similar que podrán redondear en el concesionario a la hora de configurarlo.

Mención especial merece la mecánica eléctrica de dos niveles de potencia, 95 y 118 CV. El primero de ellos homologa una autonomía de 190 kilómetros WLTP -batería de 23,7 kWh- y el más potente de 326 kilómetros -batería de 42 kWh-.

Al igual que en modelo mixto de combustión, el 500e se puede adquirir con carocerías Hatchback, Cabrio y 3+1. Además, por la compra de un Fiat 500e, se regala el avanzado cargador Free2Move Charge para una operación más efectiva y sencilla. En todos los casos, la garantía es de tres años -ocho años para la batería o 160.000 kilómetros en el caso del 500e-.

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En las instalaciones de Fiat M. Gallego Automoción de Murcia, Cartagena y Lorca les está esperando este coqueto y mítico modelo, revitalizado para que disfrutemos cualquier trayecto.

M. Gallego Automoción

Murcia - Carretera de Alicante, 61

Cartagena - Carretera de Mazarrón, km 2,3

Lorca - Carretera de Granada, 185