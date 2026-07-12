XPENG P7+, un fastback eléctrico con vocación viajera

l XPENG P7+ llega a Murcia con una propuesta que se aleja del enfoque más habitual del mercado eléctrico. No es un SUV, aunque ofrece una gran capacidad de carga; tampoco es una berlina convencional, pese a su silueta estilizada y deportiva. Su planteamiento se apoya en un formato fastback pensado para quienes buscan autonomía, tecnología y espacio en un mismo vehículo.

El nuevo modelo ya está disponible en el concesionario XPENG del Grupo Huertas en Murcia, MOTORKAI, situado en Ronda de Levante, 19. Desde allí, la marca incorpora a su gama una alternativa que pone el foco en la comodidad de uso, los desplazamientos largos y una experiencia de conducción marcada por la conectividad.

Uno de los puntos fuertes del P7+ está en su amplitud interior. La distancia entre ejes de 3.000 mm permite ganar espacio para los pasajeros, mientras que el maletero ofrece entre 573 y 1.931 litros de capacidad. La apertura de estilo SUV, la longitud útil superior a 2,1 metros y los 35 compartimentos repartidos por el habitáculo refuerzan esa idea de coche preparado para el día a día, pero también para viajar con más equipaje y sin tantas limitaciones.

La tecnología ocupa un papel central en el modelo. El XPENG P7+ incorpora el sistema de asistencia a la conducción XPILOT ASSIST, apoyado por el chip Turing XP5, con una potencia de cálculo de hasta 750 TOPS, y 27 dispositivos de percepción entre cámaras y sensores. Este conjunto permite integrar funciones como el control de crucero adaptativo, el centrado de carril, el cambio de carril asistido y diferentes soluciones de aparcamiento inteligente, incluido el estacionamiento remoto mediante móvil o llave.

En el interior, la sensación es la de un vehículo muy orientado a la vida digital. Cuenta con sistema operativo XOS, interacción por voz, pantalla central de 15,6 pulgadas, cuadro de instrumentos de 8,8 pulgadas, pantalla trasera de 8 pulgadas, retrovisor interior digital por streaming y Head-up Display de hasta 26 pulgadas proyectado en el parabrisas. A ello se suma un sistema de sonido envolvente 7.1.4 con 20 altavoces de serie y actualizaciones OTA, que permiten mantener el vehículo al día sin pasar por el taller.

El confort también tiene peso en el conjunto. El P7+ incorpora materiales de acabado premium, asientos de cuero Nappa con ventilación, calefacción y función masaje, además de un trabajo específico de aislamiento acústico. La reducción activa de ruido, los cristales insonorizados de doble capa y los materiales fonoabsorbentes buscan que los trayectos sean más silenciosos y agradables, especialmente en carretera.

En marcha, el modelo combina su estética fastback con una base técnica pensada para ofrecer estabilidad y respuesta. Dispone de suspensión activa DCC de serie, suspensión delantera de doble brazo y trasera independiente de cinco brazos. Según la configuración, puede acelerar de 0 a 100 km/h en 4,3 segundos y mantiene un diámetro de giro igual o inferior a 11,7 metros.

La eficiencia es otro de sus argumentos. El XPENG P7+ utiliza una plataforma de 800 V y una batería con tecnología 5C de carga ultrarrápida. Con una potencia máxima de carga de 446 kW, puede pasar del 10% al 80% en 12 minutos, mientras que la autonomía alcanza hasta 550 kilómetros WLTP.

Con esta incorporación, XPENG refuerza en Murcia su oferta de movilidad eléctrica con un modelo que busca unir espacio, prestaciones y tecnología en un formato diferente al SUV tradicional. El XPENG P7+ ya puede encargarse en MOTORKAI, con un PVP desde 40.800 euros financiado o desde 44.400 euros al contado (consultar condiciones en el Concesionario).