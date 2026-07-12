Más preparado que nunca

En un mercado donde los SUV representan uno de los segmentos más disputados, renovar un modelo de éxito exige mucho más que un lavado de cara a la ligera. Jeep lo sabe bien y por ello le ha dado una vuelta de tuerca al Compass en su nueva hornada, un vehículo que desde su lanzamiento ha desempeñado un papel fundamental dentro de la marca de la parrilla. La tercera entrega llega con una plataforma inédita, un diseño más sofisticado, un habitáculo mucho más tecnológico y una completa oferta de motorizaciones electrificadas que anticipan el futuro inmediato de la firma.

Y qué mejor que comprobarlo acercándonos a las nuevas instalaciones de Jeep de la zona norte de la ciudad de Murcia, donde los chicos de M. Gallego Automoción nos han prestado amablemente la unidad rotulada que ilustra estas páginas.

El nuevo Compass evoluciona hacia un producto claramente pensado para el mercado europeo, manteniendo su reconocible diseño. Mide 4,55 metros de longitud y adopta la plataforma STLA Medium de Stellantis, desarrollada específicamente para vehículos electrificados. Esta arquitectura no solo mejora el comportamiento dinámico, sino que permite optimizar el espacio para los ocupantes, elementos mecánicos y baterías.

Robusto pero con detalles refinados, su clásica parrilla de siete huecos permanece como principal seña de identidad, integrada en un frontal completamente rediseñado donde cobran protagonismo los grupos ópticos LED. Los marcados pasos de rueda, las generosas protecciones inferiores y una carrocería de aspecto sólido recuerdan que, pese a su orientación familiar, sigue siendo un auténtico Jeep.

Más espacio y tecnología. Donde el salto resulta más evidente es en el interior. El nuevo Compass abandona definitivamente los planteamientos tradicionales para adentrarse de lleno en la era digital. La instrumentación se representa en una pantalla de 10,25 pulgadas, mientras que el centro del salpicadero está presidido por un llamativo monitor táctil de 16 pulgadas desde el que se gestionan prácticamente todas las funciones del vehículo.

El sistema multimedia incorpora navegación conectada, actualizaciones remotas, compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto y una completa oferta de servicios digitales que permiten consultar el estado del vehículo, programar la climatización o gestionar la recarga desde el teléfono móvil.

La mejora no se limita a la tecnología. Jeep ha prestado especial atención a la funcionalidad cotidiana, aumentando la capacidad de almacenamiento hasta 34 litros entre los distintos compartimentos repartidos por el habitáculo y ofreciendo un maletero que, según versión, alcanza los 550 litros, una de las mejores cifras de la categoría. El portón eléctrico con apertura manos libres facilita además las operaciones de carga.

También se percibe un importante avance en la calidad de realización. Materiales más agradables al tacto, mejores ajustes y un diseño más limpio convierten al Compass en un SUV claramente más refinado que su antecesor.

Seguridad al máximo nivel. Desde las versiones de acceso incorpora un ramillete de asistentes, como la conducción semiautónoma de nivel 2, el control de crucero adaptativo con función de arranque y parada (tiene en cuenta la orografía del terreno, así como cruces y rotondas), el mantenimiento activo del carril, el reconocimiento de señales, la frenada automática de emergencia, o las cámaras y sensores de aparcamiento, entre otros elementos.

Una gama para cada perfil. Jeep ha decidido no limitar las posibilidades mecánicas y ofrece alternativas capaces de adaptarse a perfiles de utilización muy diferentes.

La gama comienza con el e-Hybrid de 145 CV, un acceso a la familia muy válido que homologa una media de 5,6 litros por cada 100 km.

Un escalón por encima aparece el e-Hybrid Plug-In, que combina un motor de gasolina con otro eléctrico para desarrollar una potencia conjunta de 225 CV. Gracias a la batería de 17,9 kWh puede recorrer hasta 90 kilómetros en modo completamente eléctrico, suficiente para cubrir la mayoría de desplazamientos diarios sin consumir combustible. Además, admite recargas de hasta 7 kW, completando la operación en menos de tres horas, mientras que la autonomía conjunta alcanza los 983 kilómetros con un consumo homologado de apenas 2,7 litros cada 100 kilómetros.

La electrificación culmina con las variantes 100 % eléctricas. Están disponibles con 213 CV y autonomía de 500 kilómetros; 231 CV con 650 kilómetros; y la espectacular variante 4xe de 375 CV equipada con tracción total, siendo el Compass más potente.

Sin olvidar sus raíces. La electrificación no ha supuesto renunciar a las capacidades que siempre han distinguido a Jeep. El nuevo Compass conserva unas aptitudes fuera del asfalto muy superiores a las habituales entre los SUV compactos.

Dispone de una altura libre al suelo de 200 milímetros, una capacidad de vadeo de hasta 470 milímetros y el conocido sistema Selec-Terrain, que adapta automáticamente el funcionamiento del control de tracción y otros parámetros electrónicos según el tipo de superficie. En la versión con tracción total estas capacidades son todavía mayores, reforzando el carácter aventurero del modelo.

Acabados para todos los gustos. La oferta se estructura en diferentes niveles de equipamiento claramente diferenciados.

El acabado Altitude, que actúa como punto de partida, ya ofrece una dotación muy completa con llantas de 18 pulgadas, iluminación LED, cuadro digital, pantalla multimedia de 16 pulgadas, climatizador bizona, acceso y arranque sin llave, conectividad inalámbrica para smartphones, navegador y un amplio paquete de asistentes a la conducción.

Por encima se sitúa el Summit, orientado a quienes buscan un mayor nivel de refinamiento. Añade faros LED matriciales, llantas de 19 pulgadas, asientos eléctricos y calefactados, volante térmico, iluminación ambiental, materiales exclusivos y un equipamiento de confort que lo sitúa entre las propuestas más completas del segmento.

Las versiones Overland y Upland son las tope de la familia Compass, se enfocan a un uso más aventurero y se asocian a la variante más prestacional de 373 CV 100 % eléctrica.

Noticias relacionadas

La gama, disponible en M. Gallego Automoción, parte, con ayudas y promociones, desde los 29.900 euros.