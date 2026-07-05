Volver con las pilas cargadas

Lancia parecía condenada a convertirse en una marca casi testimonial, sin embargo Stellantis ha decidido resucitarla apelando a su brillante pasado lleno de modelos míticos. De momento abre fuego con nuestro protagonista, en Ypsilon, que hemos tenido el placer de disfrutar unos días usándolo por nuestras carreteras y nos ha dejado un buen sabor de boca. Si este es el retorno de Lancia, ya se nos están poniendo los "dientes largos" al pensar qué nos vendrá después.

Estilo dentro y fuera

El nuevo Ypsilon apuesta fuerte por un código estético diferente en un segmento con bastante uniformidad de estilos. Mide 4,08 metros de longitud, así que milita en el segmento B, aunque desde el primer vistazo deja claro que su objetivo no es competir únicamente por precio o practicidad. La inspiración italiana está presente en cada detalle de su carrocería. El frontal llama la atención por su característica firma luminosa en forma de "T", mientras que la zaga recupera los pilotos circulares como homenaje a modelos históricos de la marca. Incluso los tiradores ocultos de las puertas traseras contribuyen a crear la sensación visual de un elegante "tres puertas" (una vez acostumbrados a abrirlos girando la muñeca, no resultan un problema).

En el habitáculo también se aprecia esa personalidad. El diseño resulta moderno, con una doble pantalla que supera las 20 pulgadas entre instrumentación e infoentretenimiento y un entorno tecnológico presidido por el sistema S.A.L.A., un asistente virtual que facilita el acceso a las distintas funciones del vehículo. La conectividad está completamente al día gracias a Apple CarPlay y Android Auto, mientras que los mandos físicos para la climatización agradecen que no todo dependa de la pantalla táctil.

Hay detalles realmente originales, como la peculiar bandeja central inspirada en una mesa de salón, que sirve tanto de elemento decorativo como de superficie para dejar pequeños objetos o cargar el teléfono móvil de forma inalámbrica. No es la solución más práctica cuando llegan las curvas, pero sí una muestra de que Lancia ha querido aportar un punto de creatividad.

Eso sí, la personalidad convive con algunos elementos heredados de otros modelos del grupo Stellantis. El selector del cambio o determinados mandos recuerdan inevitablemente a otros vehículos de la casa, algo que resta un poco de exclusividad a un conjunto que, por lo demás, transmite una sensación de calidad convincente.

Las plazas posteriores cumplen bien en un utilitario de estas dimensiones, no en vano luce una distancia entre ejes de 2,54 metros y el maletero, con 352 litros de capacidad, se sitúa entre los más aprovechables de la categoría.

El Lancia Ypsilon desde atrás. / Neomotor

Mecánica sencilla y convincente

Bajo el capó encontramos la conocida mecánica híbrida ligera de 110 CV formada por el motor tricilíndrico turbo de 1,2 litros asociado a un pequeño sistema eléctrico de 29 CV y a una transmisión automática de doble embrague con seis velocidades. Un conjunto que busca el equilibrio frente a las prestaciones puras.

En marcha sorprende por su suavidad

La respuesta es ágil tanto en ciudad como en carretera, el cambio automático funciona con rapidez y apenas necesita intervención del conductor, mientras que la parte eléctrica colabora en maniobras, circulando a baja velocidad o durante pequeñas fases de avance, contribuyendo a reducir el consumo y ofreciendo la codiciada etiqueta Eco. En condiciones normales resulta sencillo mantenerse alrededor de los seis litros cada cien kilómetros, una cifra razonable para un coche de estas características.

Donde quizá más sorprende es en su comportamiento dinámico. Lancia ha querido imprimirle un carácter ligeramente más firme que el de algunos de sus hermanos de plataforma. La dirección transmite precisión, el coche apoya con seguridad y la sensación de aplomo es superior a la que cabría esperar de un utilitario.

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