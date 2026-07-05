El nuevo CUPRA Raval llega a Ginés Huertas Cervantes

El nuevo CUPRA Raval ya ha llegado a Ginés Huertas Cervantes (Espinardo) y a los CUPRA Garage de Atalayas, Cartagena y Lorca. Se trata de uno de los lanzamientos más esperados de CUPRA, un modelo 100% eléctrico que traslada el carácter deportivo de la marca al segmento urbano con una propuesta compacta, tecnológica y con una identidad muy marcada.

Diseñado, desarrollado y producido en Barcelona, el Raval toma su nombre de uno de los barrios más dinámicos de la ciudad. Con algo más de cuatro metros de longitud, combina agilidad para el día a día, un interior versátil y una conducción pensada para mantener el componente emocional que caracteriza a CUPRA.

El interior del Cupra Raval. / Neomotor

Aprovechando la llegada del nuevo CUPRA Raval, las instalaciones de Ginés Huertas Cervantes Espinardo recibieron la visita de Carlos Sanz, director de Ventas Nacional de SEAT y CUPRA; Francisco Sánchez de Puerta, director regional de SEAT y CUPRA; y Javier Ruano, delegado de zona de SEAT y CUPRA.

Por parte de Grupo Huertas participaron Ginés Huertas Suanzes, director general de Grupo Huertas; Antonio Nicolás, gerente de Ginés Huertas Cervantes; Antonio Muñoz López, director comercial de CUPRA Ginés Huertas Cervantes; y Jesús Antonio Reyes González, director comercial de SEAT Ginés Huertas Cervantes.

Miembros del grupo junto al Cupra Raval. / Neomotor

El encuentro permitió compartir impresiones sobre la evolución de la marca y sobre el papel que el CUPRA Raval puede desempeñar en la nueva movilidad eléctrica. El modelo forma parte de la familia Electric Urban Car del Brand Group Core, una nueva generación de vehículos eléctricos concebida para acercar esta tecnología a un público más amplio sin renunciar al diseño, la personalidad y la experiencia de conducción.

En el apartado dinámico, el Raval mantiene el ADN deportivo de CUPRA con un chasis rebajado, suspensión afinada, dirección progresiva y modo ESC Sport. La gama contará con diferentes versiones, entre ellas una variante VZ de 226 CV, además de distintos tamaños de batería, niveles de potencia, acabados, llantas y colores.

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Con este lanzamiento, Ginés Huertas Cervantes Espinardo refuerza su vínculo con CUPRA en un momento clave para la electrificación del mercado. La llegada del Raval suma a la gama un vehículo urbano, funcional y reconocible, dirigido a quienes buscan un eléctrico con personalidad propia.