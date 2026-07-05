Nissan refuerza su apuesta eléctrica

El mercado del automóvil sigue al alza en nuestro país y Nissan quiere aprovechar ese impulso para consolidar su estrategia de electrificación. La firma japonesa encara la segunda mitad del año con una oferta de vehículos de cero emisiones más amplia que nunca, apoyada en tres modelos que representan su presente y su futuro: el nuevo Micra eléctrico, el renovado Ariya y el Leaf de nueva generación.

Esta ofensiva coincide con un mes de junio favorable para la marca, que matriculó más de 130 vehículos cien por cien eléctricos, elevando su cuota de mercado hasta el 1,8 %, siete décimas más que en el mismo periodo del año anterior. Además, mantiene una presencia equilibrada tanto en el canal de particulares como en el de flotas, un aspecto que refuerza su posición comercial en un momento de transformación para el sector.

Uno de los pilares de esta estrategia es el nuevo Micra eléctrico, que acumula cerca de 500 unidades desde su lanzamiento y aspira a convertirse en una de las alternativas más atractivas para quienes buscan un coche urbano de cero emisiones. A su lado se sitúa el Ariya, el SUV eléctrico de la marca, cuya renovación llega acompañada de un crecimiento del 36 % durante el mes de junio, consolidándose como una de las propuestas más ambiciosas de Nissan dentro del segmento crossover.

La tercera pieza del puzle es el Leaf 2026. El modelo que abrió el camino de la movilidad eléctrica moderna inicia una nueva etapa con las primeras unidades llegando ya a los concesionarios españoles. Más tecnológico, eficiente y con una autonomía superior a los 600 kilómetros, el nuevo Leaf pretende mantener el protagonismo de uno de los nombres más emblemáticos de la electrificación.

Un Nissan eléctrico. / Neomotor

Pero los planes de Nissan no terminan ahí. La compañía ya trabaja en ampliar su familia eléctrica con la futura versión de cero emisiones del Juke y un nuevo modelo del segmento A, con el objetivo de cubrir un mayor número de necesidades y facilitar el acceso al vehículo eléctrico a un público cada vez más amplio.

La evolución comercial también acompaña. En el primer trimestre del ejercicio fiscal 2026, comprendido entre abril y junio, Nissan alcanzó las 4.621 unidades vendidas, mejorando los registros del mismo periodo del año anterior gracias, según la marca, a una mayor disponibilidad de producto y a la eficiencia de su red comercial.

No obstante, la firma considera que el crecimiento del vehículo eléctrico sigue condicionado por la incertidumbre regulatoria. La ausencia de la aprobación definitiva del Plan Auto+ mantiene muchas decisiones de compra en espera y dificulta una evolución más rápida del mercado. Por ello, Nissan vuelve a reclamar un sistema de incentivos estable y previsible que permita acelerar la renovación del parque automovilístico y avanzar en los objetivos de descarbonización.

La marca también recuerda que el coche eléctrico va más allá de la movilidad. Tecnologías como el intercambio bidireccional de energía entre el vehículo y la red eléctrica o el hogar permiten reducir el consumo, optimizar el aprovechamiento de las energías renovables e incluso generar importantes ahorros económicos para particulares y empresas. Una visión que sitúa al automóvil como un elemento activo dentro del sistema energético del futuro y que Nissan considera clave para completar la transición hacia una movilidad más sostenible.

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Los tres modelos eléctricos punteros de la firma japonesa están disponibles en las instalaciones de Nissan Marcos Automoción, concesionario oficial para la Región de Murcia.