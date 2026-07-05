Las mejores oportunidades reunidas en un solo espacio

Los que buscan una Suzuki están de enhorabuena. La firma japonesa ha puesto en marcha S-ZONE, un nuevo espacio dentro de su página web que reúne las principales oportunidades comerciales de la marca en un único apartado.

La iniciativa nace con un objetivo claro: simplificar el proceso de búsqueda de promociones y ofrecer una consulta más rápida y ordenada de aquellas motocicletas que disfrutan de precios especiales, ventajas añadidas o condiciones de financiación específicas. En lugar de tener que recorrer diferentes secciones de la web, el cliente encontrará toda esta información concentrada en un entorno específico y de fácil acceso.

La selección inicial abarca buena parte de la oferta de Suzuki, incluyendo modelos de acceso, trail, naked, sport turismo e incluso scooters. Entre las propuestas más llamativas figura la GSX-8S, disponible desde 6.499 euros tanto en su versión 2025 como 2026, una cifra especialmente atractiva para una de las naked bicilíndricas más equilibradas y exitosas de la marca.

También la deportiva GSX-8R mantiene un precio promocional de 7.999 euros, mientras que quienes busquen una trail encontrarán interesantes condiciones en la familia V-Strom. Así, la V-Strom 800DE parte de 8.599 euros en versión 2025 y de 8.999 euros para el modelo 2026, mientras que las V-Strom 1050DE y V-Strom 1050 Tech también disfrutan de importantes rebajas respecto a sus tarifas habituales -comienzan en los 12.999 y 12.499 euros respectivamente-.

Una suzuki de color negro en oferta. / Neomotor

El scooter AN400, una referencia entre los modelos de media cilindrada para uso urbano e interurbano, se suma igualmente a esta campaña con un precio de 6.499 euros, al tiempo que las ruteras GSX-S1000GT y GSX-S1000GX añaden un incentivo extra al incluir gratuitamente el juego de maletas, un equipamiento muy valorado por quienes utilizan la moto para viajar -la gama GSX-S1000 arranca en los 11.999 euros, a partir de 12.499 euros para las ediciones de este año-.

La nueva S-ZONE no se limita únicamente a descuentos directos. Suzuki aprovecha este espacio para ofrecer también condiciones especiales en las versiones Hamamatsu Edition, una serie de acabados que incorpora equipamiento específico y que puede adquirirse mediante la fórmula Suzuki Option.

Este sistema de financiación permite acceder a determinadas motocicletas mediante cuotas mensuales flexibles, ofreciendo además diferentes alternativas al finalizar el contrato. Entre las propuestas destacan la GSX-S1000 Hamamatsu Edition, disponible desde 13.365 euros o por 140 euros al mes, y la GSX-S1000GT Hamamatsu Edition, con una cuota de 175 euros mensuales.

La familia V-Strom también forma parte de esta oferta, con las versiones 1050 Tech Hamamatsu Edition y 1050DE Hamamatsu Edition, así como la sofisticada GSX-S1000GX Hamamatsu Edition, que completa la gama con unas condiciones igualmente ventajosas para quienes opten por la financiación oficial de la marca.

Además, Suzuki irá actualizando este escaparate digital conforme se renueve la oferta comercial.

Noticias relacionadas

Obviamente en Motos Marín, concesionario oficial Suzuki para la Región de Murcia, estarán encantados de atenderles y de facilitarles todo el proceso de asesoramiento y compra.