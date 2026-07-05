Benditos electrones

Después de más de dos décadas consolidado como uno de los SUV deportivos de referencia, el Porsche Cayenne inicia una nueva etapa en su historia. Los de Stuttgart presentan por primera vez una variante completamente eléctrica que conserva el espíritu del modelo original, pero con toda la nueva tecnología eléctrica de la marca, y esto es decir mucho.

La nueva gama 100 % eléctrica cuenta con las dos versiones iniciales, Cayenne Electric y Cayenne Turbo Electric, más la intermedia Cayenne S Electric que ha sido la más reciente en llegar. El potencial es soberbio, pues las cifras de la versión más prestacional ponen los pelos de punta: desarrolla hasta 1.156 CV mediante Launch Control, acelera de 0 a 100 km/h en solo 2,5 segundos y alcanza los 260 km/h, valores que parecen reservados a hiperdeportivos. Incluso la variante de "acceso" ofrece 442 CV y completa el 0 a 100 km/h en apenas 4,8 segundos. Por su parte, el nuevo Cayenne S Electric de 666 CV acelera hasta los 100 km/h en 3,8 segundos y se autolimita a 250 km/h.

Pero Porsche insiste en que el nuevo Cayenne no solo es potencia. Buena parte del trabajo se ha centrado en el chasis, con suspensión neumática adaptativa de serie, dirección en el eje trasero y la posibilidad de equipar el sistema Porsche Active Ride, capaz de minimizar prácticamente por completo los movimientos de la carrocería para mejorar tanto el dinamismo como el confort. Tampoco se descuida su lado más aventurero con un paquete específico ‘off road’.

El interior del Porsche Cayenne Electric / Neomotor

Otro de los grandes argumentos del modelo es su arquitectura eléctrica de 800 voltios. Gracias a ella admite potencias de carga de hasta 400 kW, lo que permite recuperar del 10 al 80 % de la batería en menos de 16 minutos en cargadores de alta capacidad. La batería, de 113 kWh, proporciona una autonomía máxima de hasta 642 kilómetros según el ciclo WLTP y, por primera vez en un Porsche, también puede recargarse de forma inalámbrica mediante un sistema de inducción opcional de hasta 11 kW.

La transformación también alcanza al diseño. Aunque mantiene unas proporciones claramente reconocibles, el nuevo Cayenne apuesta por una imagen más limpia y aerodinámica, con un coeficiente de solo 0,25, nuevos grupos ópticos Matrix LED, elementos aerodinámicos activos y una silueta que continúa identificándose al primer vistazo como un Porsche.

El interior evoluciona con una fuerte carga tecnológica. El nuevo puesto de conducción incorpora la mayor superficie de pantallas vista hasta ahora en un Porsche, encabezada por un panel OLED curvo y un cuadro de instrumentos completamente digital, acompañados por un head-up display con realidad aumentada y un sistema multimedia que integra inteligencia artificial para el control por voz, además de nuevas posibilidades de personalización y conectividad.

Pese a su salto tecnológico, el Cayenne no renuncia a su faceta práctica. Crece en tamaño respecto al modelo de combustión, mejora el espacio disponible para los ocupantes traseros, ofrece un maletero de casi 800 litros más un compartimento delantero de 90 litros y mantiene una capacidad de remolque de hasta 3,5 toneladas.

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El nuevo Cayenne Electric convivirá durante los próximos años con las variantes híbridas enchufables y de combustión, una estrategia con la que Porsche pretende ofrecer distintas alternativas de propulsión mientras avanza en su proceso de electrificación. En España, el Cayenne Electric tiene un coste desde 108.296 euros. En Centro Porsche Murcia, concesionario oficial de la marca de deportivos en nuestra Región, podrán verlo y probarlo los afortunados interesados en la nueva bestia eléctrica de Porsche.