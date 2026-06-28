Hyundai Huertas Móvil refuerza su vínculo con Cartagena a través del deporte

Hyundai Huertas Móvil y Espacio Alviento han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de estrechar su relación con la sociedad cartagenera y apoyar una actividad deportiva que reúne cada semana a numerosos aficionados en la ciudad. La alianza pone el foco en la importancia de generar conexiones entre empresas locales y espacios vinculados a la vida social de Cartagena.

Espacio Alviento se ha consolidado como uno de los lugares habituales para seguir grandes citas deportivas, especialmente los encuentros de la Selección Española de Fútbol, los partidos del FC Cartagena y otros eventos de interés para el público. Su actividad lo ha convertido en un punto de reunión para aficionados que comparten una misma pasión por el deporte y por los equipos que forman parte del día a día de la ciudad.

Con esta colaboración, Hyundai Huertas Móvil y Espacio Alviento buscan reforzar la convivencia en torno al deporte y contribuir a la dinamización social y económica de Cartagena. El acuerdo refleja también el papel que pueden desempeñar las empresas del entorno cuando se implican en iniciativas cercanas, capaces de generar actividad y de mantener vivos los espacios de encuentro ciudadano.

Desde Hyundai Huertas Móvil subrayan que esta línea de colaboración forma parte de su compromiso con proyectos vinculados al territorio. La compañía apuesta por establecer alianzas con entidades que comparten valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo y la implicación con la comunidad, principios muy presentes tanto en el ámbito deportivo como en la actividad empresarial local.

El Hyundai Huertas Móvil en el escenario del Weekend DJ. / Neomotor

El Weekend DJ a todo ritmo con Hyundai Huertas Móvil

Cartagena volvió a vibrar con el Weekend DJ Festival 2026, una cita que alcanzó este año su XI edición y que reunió a miles de personas en torno a la música electrónica, el ocio y el ambiente festivo que desde hace más de una década acompaña a este evento.

Hyundai Huertas Móvil volvió a sumarse como patrocinador oficial del festival, reforzando una colaboración que va más allá de la presencia de marca. Su participación se enmarca en el apoyo a iniciativas culturales y de entretenimiento que contribuyen a dinamizar la vida social de Cartagena y a generar actividad en la Región de Murcia.

En esta edición, uno de los puntos más visibles del recinto fue el espacio de Hyundai Huertas Móvil, situado junto al escenario principal. Allí, los asistentes pudieron conocer de cerca el Hyundai IONIQ 5, un modelo cien por cien eléctrico que encaja con una forma de movilidad cada vez más vinculada a la innovación, la eficiencia y la sostenibilidad.

El IONIQ 5 se apoya en la plataforma eléctrica E-GMP de Hyundai y destaca por su arquitectura de 800 voltios, que permite tiempos de carga reducidos en puntos de alta potencia. Según versión y condiciones de uso, ofrece una autonomía homologada de hasta algo más de 500 kilómetros en ciclo WLTP, además de carga bidireccional V2L, una solución que permite alimentar dispositivos eléctricos externos desde el propio vehículo. A ello suma un interior amplio y una propuesta tecnológica en la que sobresalen las pantallas digitales y los sistemas de asistencia a la conducción.

La presencia del vehículo en el festival permitió acercar esta tecnología a un público amplio, en un contexto distinto al habitual de un concesionario. Entre música, actuaciones y afluencia de visitantes, el IONIQ 5 formó parte de una experiencia en la que movilidad y ocio compartieron espacio de manera natural.

La XI edición del Weekend DJ Festival confirmó así su peso dentro del calendario de ocio cartagenero. Para Hyundai Huertas Móvil, la colaboración supone dar continuidad a una línea de presencia en iniciativas locales que conectan con la ciudad, con sus vecinos y con nuevas formas de entender la movilidad.

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