Escuela de emociones

El mundo del automóvil avanza a pasos agigantados, y los vehículos de hace cinco años no tienen nada que ver con lo que hoy en día podemos encontrar en los concesionarios. Aquí entra un factor muy importante y, desde mi punto de vista, necesario, el de la formación. Son muchos los fabricantes que desarrollan diferentes cursos de formación, en los que los conductores actualizan sus conocimientos y, además de aprender diferentes técnicas, se adaptan a las nuevas tecnologías.

Alfa Romeo sigue apostando por una filosofía visceral, casi romántica, pero respaldada por la ingeniería más estricta. El escenario para demostrarlo no podía ser otro que el técnico y exigente circuito de Varano de’ Melegari, cuartel general de la Alfa Romeo Driving Academy, una iniciativa impulsada junto a la mítica Scuderia de Adamich que acaba de reunir a 200 periodistas de 15 países para certificar que el "corazón del Biscione" late más fuerte que nunca.

Los clientes de Alfa Romeo también podrán acudir a los cursos que se hacen en el circuito de verano. / Neomotor

A menudo gastamos miles de euros en sistemas de sonido premium o llantas sobredimensionadas, olvidando que el componente de seguridad y rendimiento más crucial se sienta entre el asiento y el volante, el conductor. La propuesta de la academia de Alfa Romeo no es un simple día de diversión en circuito; es una necesidad pedagógica para el automovilista del siglo XXI.

A través de cursos avanzados, la escuela transforma el rendimiento puro en conciencia y la velocidad en control absoluto. En pista, situaciones cotidianas como una pérdida de adherencia o una frenada de emergencia se simulan en entornos controlados. Aprender a modular la presión del freno a alta velocidad, corregir un sobreviraje mediante el uso preciso del acelerador, o entender la física de las transferencias de masas no solo te hace más rápido en un circuito; te salva la vida en una carretera convencional un día de lluvia.

La tecnología de la academia eleva esta formación a un nivel científico. Mediante el uso de telemetría avanzada conectada con los boxes, se monitorizan en tiempo real los inputs del acelerador, la dirección y los frenos. El software procesa estos datos y genera el denominado Coeficiente de Calidad de Conducción, comparando la gráfica del alumno con la de un instructor profesional. El resultado es un aprendizaje empírico. Los errores ya no son sensaciones, sino datos objetivos que corregir en la siguiente vuelta.

El Junior, Tonale, Giulia y Stelvio, fueron los modelos elegidos por Alfa Romero para realizar el curso. El benjamín de la familia demuestra que el ADN deportivo no está reñido con las nuevas tendencias de movilidad compacta. Con una agilidad sobresaliente para su segmento, el Junior destaca por una dirección extremadamente directa y una puesta a punto del chasis que mitiga el balanceo en curvas cerradas. Es la demostración de que un coche urbano puede ser divertido, reactivo y transmitir sensaciones directas al conductor sin necesidad de potencias desorbitadas.

El todocamino compacto de la marca es un prodigio de equilibrio dinámico. Durante las intensas pruebas en circuito, el Tonale destaca por la puesta a punto de su esquema de suspensiones y la gestión electrónica de su tracción. Su comportamiento dinámico roza el de una berlina clásica, minimizando las inercias propias de su altura y ofreciendo un guiado del eje delantero milimétrico que otorga una enorme confianza.

El Giulia sigue siendo la referencia absoluta en cuanto a dinámica de conducción se refiere. Con un reparto de pesos perfecto y una arquitectura de propulsión posterior clásica, es el coche que mejor dialoga con el conductor. En sus versiones más radicales, el uso de materiales ultraligeros como la fibra de carbono en el eje de transmisión, el capó y el salpicadero reduce las inercias a la mínima expresión, permitiendo cambios de apoyo fulgurantes y una precisión quirúrgica enlazando curvas.

Ver rodar al Stelvio en Varano es entender el triunfo de la ingeniería sobre la gravedad. Este SUV grande se comporta en pista con la ligereza de un compacto deportivo gracias a la adopción masiva de aluminio en el motor y componentes estructurales.

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La gran noticia es que esta experiencia dejará de ser exclusiva para los medios de comunicación. Alfa Romeo ha estructurado dos atractivos programas para los compradores de la marca. Aquellos que adquieran una de las brutales versiones Quadrifoglio (Giulia o Stelvio) tendrán incluido en el precio un día completo en Varano exprimiendo a fondo estas bestias y el icónico e indomable Alfa Romeo 4C.