Nueva versión exclusiva para España

En un segmento tan reñido como el de las «naked» de media cilindrada, destacar no es fácil. Sin embargo, la Suzuki GSX-8S -no se la pierdan, está en Motos Marín, concesionario oficial Suzuki para la Región de Murcia-lleva tiempo demostrando que tiene argumentos más que suficientes para hacerse un hueco entre las opciones favoritas de muchos motoristas. Ahora, además, suma un nuevo reclamo visual con la llegada del color Amarillo Ibérica, una decoración exclusiva para el mercado español que acentúa todavía más su carácter «street fighter».

La nueva combinación cromática apuesta por un llamativo contraste entre el amarillo y el azul en el frontal y los paneles laterales, acompañado de gráficos de inspiración racing que recuerdan el ADN deportivo de la firma japonesa. Las llantas también incorporan detalles en amarillo que completan un conjunto mucho más atrevido y reconocible a simple vista. Una actualización puramente estética, pero suficiente para que la GSX-8S gane todavía más presencia.

Esencia intacta. Diseñada desde cero como una motocicleta capaz de adaptarse a perfiles muy distintos, la GSX-8S presume de una notable facilidad de conducción, un comportamiento equilibrado y un planteamiento apto tanto para quienes llegan desde motos de menor cilindrada como para usuarios experimentados que buscan una compañera versátil para el día a día y las escapadas de fin de semana.

Su corazón es un bicilíndrico en paralelo DOHC de 776 cc, refrigerado por líquido, que entrega una potencia de 82 CV. Se trata de un propulsor que destaca por ofrecer una respuesta contundente desde bajas y medias revoluciones, sin renunciar a una dosificación amable del acelerador que ayuda a ganar confianza desde los primeros kilómetros.

A ello se suma un paquete tecnológico especialmente completo para su categoría. La GSX-8S incorpora el sistema Suzuki Drive Mode Selector (SDMS), que permite seleccionar diferentes modos de conducción adaptando la respuesta del motor a cada situación. Tampoco faltan el control de tracción Suzuki Traction Control System (STCS), el acelerador electrónico Ride-by-Wire o el práctico quickshifter bidireccional de serie, un elemento cada vez más apreciado por quienes disfrutan de una conducción dinámica sin renunciar a la comodidad.

Otro de sus puntos fuertes es la eficiencia, pues homologa un consumo de apenas 4,2 litros cada 100 kilómetros, una cifra que contribuye a reforzar ese carácter polivalente que define a la GSX-8S y que la convierte en una opción muy interesante tanto para uso urbano como para recorridos más largos.

La llegada del Amarillo Ibérica no altera, por tanto, una fórmula que ya funcionaba. Simplemente añade un toque de exclusividad destinado a un público español que valora tanto la personalidad estética como el equilibrio dinámico.

Además, Suzuki acompaña esta renovación con una propuesta comercial especialmente atractiva. La GSX-8S está disponible desde 6.499 euros en promoción hasta el 30 de junio para unidades en stock, incluyendo ocho años de garantía y ocho años de asistencia premium en carretera. Esta nueva versión complementa a las disponibles negro, azul/negro y rojo/negro.

Noticias relacionadas

Una naked moderna, tecnológica y accesible que ahora también presume de vestir unos colores reservados únicamente para nuestro país. Y además es válida a partir del permiso A2.