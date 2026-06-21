Grupo Huertas acompaña a la AECC en su primera marcha en Cartagena
Cartagena celebró el pasado domingo la primera marcha de la Asociación Española Contra el Cáncer en la ciudad, una cita que reunió a cientos de participantes y llenó las calles de color verde en apoyo a la labor de la AECC.
Grupo Huertas se sumó a esta primera edición, dando continuidad al compromiso que la compañía mantiene desde hace años con la marcha y carrera contra el cáncer que se celebra en Murcia. En esta ocasión, fue a través del concesionario Hyundai Huertas Móvil, que cedió a la organización un Hyundai Tucson híbrido para reforzar la logística del evento durante la jornada.
Con esta participación, Grupo Huertas amplía su respaldo a una iniciativa que contribuye a dar visibilidad a una causa de especial importancia social, como es la sensibilización, la prevención y el acompañamiento a pacientes y familias.
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