EBRO Tai Motor une fútbol y movilidad con el EBRO s900 PHEV

La pasión por el fútbol y la innovación en movilidad se han dado cita esta semana en las instalaciones de EBRO Tai Motor, concesionario oficial de la marca en la Región de Murcia, durante un evento especial en el que se ha presentado una exclusiva unidad del nuevo EBRO s900 PHEV decorada con los colores de la primera equipación de la Selección Española de Fútbol

La iniciativa forma parte de las diferentes acciones que EBRO está desarrollando en el marco de su patrocinio oficial de la Selección Española de Fútbol y de su apoyo al equipo nacional en su trayectoria hacia la cita mundialista.

Bajo el lema “Un evento para recargar el bombo de energía”, las instalaciones de Tai Motor se transformaron en un punto de encuentro para clientes, aficionados e invitados, que pudieron conocer de cerca el nuevo buque insignia de la gama EBRO mientras disfrutaban de una jornada marcada por el ambiente futbolístico, la animación y diversas actividades vinculadas a la gran competición futbolística del verano.

El protagonista de la velada fue el EBRO s900 PHEV, un SUV híbrido enchufable de siete plazas y tracción total que combina una potencia conjunta de 428 CV con una autonomía eléctrica de hasta 140 kilómetros y un consumo medio combinado de 1,7 l/100 km. El modelo incorpora además un completo equipamiento tecnológico y 26 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), diseñados para ofrecer los más altos niveles de seguridad, confort y eficiencia.

Durante el evento, los asistentes disfrutaron de música, catering y diferentes activaciones relacionadas con el patrocinio de la Selección Española, además de recibir merchandising oficial de la campaña. Una propuesta que permitió trasladar al ámbito local una colaboración de alcance nacional que une a EBRO con uno de los símbolos deportivos más representativos del país.

Con acciones como esta, EBRO continúa acercando su gama de vehículos al público español a través de experiencias que combinan emoción, tecnología y cercanía. Al mismo tiempo, refuerza el posicionamiento de una marca histórica que vive una nueva etapa de crecimiento impulsada por la electrificación, la innovación y su compromiso con la industria automovilística nacional.

Noticias relacionadas

La presentación de esta edición especial del EBRO s900 PHEV sirvió además para mostrar al público murciano las capacidades de un modelo concebido para responder a las necesidades de las familias actuales, combinando espacio, prestaciones y eficiencia en un vehículo preparado para afrontar cualquier viaje con el máximo confort.