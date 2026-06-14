Škoda Epiq, el nuevo SUV eléctrico fabricado en España llega a Skomovil

El nuevo Škoda Epiq ultima su llegada a la Región de Murcia con una propuesta que une movilidad eléctrica, sentido práctico y fabricación nacional. El modelo se producirá en la planta de Volkswagen Navarra y se convierte en el primer SUV eléctrico de la marca fabricado íntegramente en España, un paso relevante dentro de la estrategia de electrificación del grupo.

Más allá de ese componente industrial, el Epiq quiere situarse como una opción realista para quienes buscan dar el salto al coche eléctrico sin renunciar a un uso amplio en el día a día. Ofrece hasta 437 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP y una potencia de hasta 210 CV, cifras que le permiten moverse con soltura tanto en recorridos urbanos como en desplazamientos de media distancia.

La carga rápida es otro de sus argumentos. El nuevo SUV eléctrico admite potencias de hasta 105 kW, lo que permite pasar del 10% al 80% de batería en unos 24 minutos. A esta capacidad se suma la tecnología de carga bidireccional, con funciones V2L y V2H, pensadas para aprovechar la energía del vehículo en otros usos, desde alimentar dispositivos externos hasta integrarse en el consumo energético del hogar, siempre que la instalación lo permita.

El interior del nuevo modelo de Skoda / Neomotor

En el apartado de diseño, el Epiq adopta el lenguaje Modern Solid de Škoda, con una imagen robusta, eficiente y claramente reconocible como SUV. Esa apuesta exterior tiene continuidad en un habitáculo de enfoque tecnológico y funcional, presidido por una pantalla central de 13 pulgadas. También conserva una de las claves habituales de la marca: la practicidad. Su maletero alcanza los 475 litros de capacidad, una cifra que refuerza su orientación familiar y versátil.

La gama estará formada inicialmente por los acabados Urban, Selection y First Edition, a los que se incorporará más adelante la versión Sportline. Desde la variante de acceso, el modelo contará con un elevado nivel de equipamiento de serie, con el objetivo de acercar la movilidad eléctrica a un público amplio sin perder comodidad, conectividad ni soluciones útiles para el uso cotidiano.

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El nuevo Škoda Epiq estará disponible en las próximas semanas en los concesionarios Skomovil de Grupo Huertas en Murcia, Cartagena, Lorca y Torrevieja. Los interesados ya pueden solicitar información o reservar una prueba del vehículo a través de la red oficial. La versión Urban parte desde 22.800 euros y la oferta contempla como obsequio un cargador doméstico.