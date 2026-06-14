El Gremio de Talleres de FREMM tratará el próximo 19 de junio todos los retos que afectan a la automoción

Juan María Vázquez, consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, inaugurará el encuentro el próximo día 19 de junio. Le acompañarán los presidentes del Gremio Regional de Talleres de Reparación de Automóviles de Murcia (GRETAMUR), GANVAM y de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia, FREMM: José de la Cruz, Jaime Barea y Alfonso Hernández, respectivamente.

La jornada, que se celebrará en el Centro de Negocios de FREMM, analizará cuestiones de máxima actualidad para los talleres, entre ellas la evolución del mercado y su impacto en la posventa; el desarrollo del recambio verde; la aplicación de la inteligencia artificial en la gestión y operativa de los talleres; el análisis del estado de las baterías en vehículos electrificados;, las nuevas exigencias de los consumidores; la gestión de reclamaciones y la relación con los clientes.

Asimismo, se profundizará en algunos de los retos que más preocupan al sector, como la escasez de mano de obra cualificada, la incorporación de nuevas tecnologías y las oportunidades de negocio asociadas a las tecnologías duales.

El taller por dentro

Uno de los momentos más destacados será la mesa redonda titulada “El taller por dentro: rentabilidad, personas, tecnología y nuevos clientes”, que estará moderada por el periodista de Onda Regional y experto en automoción Alberto Soler. En ella participarán representantes del sector, empresas y entidades relacionadas con la automoción para compartir experiencias y reflexionar sobre el futuro de los talleres de reparación.

La jornada incluirá además el tradicional homenaje a los talleristas, la visita a la zona expositiva, un almuerzo de convivencia entre los asistentes, el sorteo de regalos y el acto de clausura.

Desde la organización se anima a todos los profesionales del sector a participar activamente en una cita que busca fortalecer la competitividad de los talleres mediante el intercambio de conocimiento, la actualización profesional y el análisis de las tendencias que marcarán el futuro de la reparación de vehículos.

Las inscripciones pueden formalizarse online, así como mediante correo electrónico o contacto telefónico con FREMM: mjaragon@fremm.es

Noticias relacionadas

Las jornadas cuentan con el apoyo del BBVA, Grupo DAT, coches.et, Solera, MSI, DF Server y CaixaBank. Patrocinan, por su parte, Grupo Galilea, Auto Recambios Peñalver-ISO TECH, Cajamar, Instituto de Fomento de la Región de Murcia, Gobierno de la Región de Murcia y Tecnodiesel Murcia. También colaboran Grupo Silvestre, Suministros Otón y Sofinco.