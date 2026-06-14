Alfa se atreve con todo

El nuevo Junior va directo a los que buscan las sensaciones de un Alfa Romeo pero que no renuncian al lado práctico de un SUV. Un producto que ni pintado, pues no hay que olvidar que la marca italiana, bajo el paraguas de Stellantis, sabe jugar la baza de las emociones, sin perder de vista el mundo real en el que imperan la eficiencia y el sentido práctico.

Con sus 4,17 metros de longitud, el Junior es la puerta de entrada al catálogo de Alfa Romeo. Y además de ser el más accesible, es uno de los modelos más importantes para el futuro de la marca italiana. No en vano, en este mercado en el que los SUV gobiernan de forma transversal en casi todos los formatos, Alfa necesitaba un coche capaz de atraer a nuevos clientes sin perder del todo ese aroma especial que ha acompañado a la firma durante décadas.

Buena presentación

El Junior entra muy bien por los ojos. La inconfundible parrilla frontal troquelada con el nombre de la marca, las llantas con diseño inspirado en sus vehículos icónicos y unas proporciones muy equilibradas consiguen que destaque entre los demás todocaminos. Por dentro sorprende para bien, con su salpicadero orientado hacia el conductor, aunque la pantalla del sistema multimedia de 10,2 pulgadas queda un poco baja y hay que consultarla desviando la mirada. La otra pantalla para el tablero de instrumentos, del mismo tamaño, es muy vistosa y completa. La calidad percibida resulta convincente aunque abunden los plásticos de tacto duro. No es haya mucho lujo, pero su apariencia es más que correcta con guiños a la marca como los aireadores o la visera con dos círculos para la instrumentación. También hay una buena dosis de sentido práctico, con huecos para dejar objetos y un maletero generoso para el segmento -415 litros-, suficiente para el equipaje de cuatro personas durante una escapada de fin de semana.

Eso sí, las plazas traseras quizá paguen el peaje del diseño, pues no sobra demasiado espacio aunque esto no será un problema para personas de estatura normal.

El interior del nuevo Alfa Romeo. / Neomotor

Mecánica muy acertada

Bajo el capó encontramos una fórmula ya conocida dentro del universo Stellantis: un motor 1.2 turbo de tres cilindros asociado a un sistema eléctrico de 48 voltios. En esta configuración, el Junior anuncia 145 CV y luce orgulloso la etiqueta ECO con todas las «ventajas » que ello supone como, por ejemplo, sufrir los atascos del centro de Madrid sin preocuparnos de posibles multas por la ZBE.

Su respuesta es agradable, el coche se mueve con soltura tanto en ciudad como fuera de ella y el apoyo eléctrico permite incluso pequeños desplazamientos en modo cien por cien eléctrico a baja velocidad, especialmente en maniobras. Sensible a los modos de conducción -desde el más prestacional al más ‘eco’, pasando por uno Auto-, se remata muy bien el conjunto mecánico con una caja de doble embrague de seis marchas razonablemente rápida.

Al volante, es cierto que otros Alfa emocionan algo más, pero nuestro Junior Ibrida de 145 CV cumple. Su comportamiento recuerda mucho al de otros modelos del grupo Stellantis con los que comparte plataforma. La dirección resulta lo suficientemente precisa, al cambio nos acostumbramos sin problemas tras unos días y el manejo en general es más parecido al de un generalista. Aun así, sería injusto restarle méritos. En autopista destaca por su aplomo y un aislamiento más que correcto para un SUV del segmento B con tres cilindros. Y todo con el aliciente de que si controlamos el pie derecho, los consumos pueden rondar los seis litros cada cien kilómetros: gasta muy poco en una conducción racional.

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Gama racional

La familia Junior va desde este Ibrida de 145 CV hasta la versión Veloce totalmente eléctrica de 280 CV, pasando por otro eléctrico de 156 CV. Conviene saber que nuestro Junior Ibrida tiene una variante de tracción total -denominada Q4 en la marca- unos 2.700 euros de sobrecoste a igualdad de acabado. Nuestro coqueto Junior Ibrida tiene unos precios que van desde los 27.350 euros oficiales. La versión que disfrutamos unos días era la Junior Sport Speciale, cuyo precio sube a 31.990 euros.