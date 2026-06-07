Rompiendo las reglas del segmento

La familia Voge continúa creciendo en nuestro mercado con la llegada de uno de sus modelos más ambiciosos hasta la fecha. La nueva SR450X aparece con la intención de convertirse en una referencia dentro del cada vez más popular segmento de los scooters crossover, una categoría que mezcla la practicidad urbana de un scooter rutero y las aventuras de una trail. Y por supuesto la podremos ver pronto -en septiembre- en Motos Marín, concesionario Voge para la Región de Murcia, aunque ya se pueden hacer pedidos.

Una de las grandes novedades que trae es su motor bicilíndrico de 398 cc, una configuración prácticamente inédita entre los scooters crossover de media cilindrada y que le permite ofrecer unas prestaciones superiores a las de muchos de sus rivales directos. Con una potencia de 42 CV y un par máximo de 44 Nm, la SR450X promete una respuesta más refinada y contundente tanto en ciudad como en carretera.

A nivel de diseño, la nueva Voge apuesta por una imagen robusta y moderna, claramente inspirada en el universo adventure. Destacan elementos como las llantas de radios tubeless, las defensas metálicas integradas o una posición de conducción elevada que mejora la visibilidad y transmite una sensación de control muy cercana a la de una motocicleta trail convencional.

Una VOGE SR450X transita por una carretera en un entorno rural. / Neomotor

Pero donde realmente sorprende es en el apartado ciclo. La SR450X equipa una horquilla Kayaba regulable en compresión y extensión, mientras que detrás recurre a amortiguadores también firmados por la marca japonesa, con depósito separado y ajustes específicos para afrontar distintos tipos de terreno. Todo ello se complementa con una rueda delantera de 17 pulgadas -14 detrás- y neumáticos mixtos que permiten abandonar el asfalto con ciertas garantías.

La seguridad también juega un papel protagonista. El modelo incorpora ABS de doble canal y control de tracción desconectables, una solución especialmente interesante para quienes quieran aventurarse por pistas o caminos. Además, Voge da un paso más incorporando un radar de ángulo muerto con alerta de colisión posterior, una tecnología poco habitual incluso en motocicletas de precio considerablemente superior.

Aunque llega en septiembre, ya puedes adelantarte y ser el primero en reservar tu nueva SR450X

En materia tecnológica, la lista de equipamiento es difícil de igualar dentro de su categoría. La instrumentación corre a cargo de una pantalla TFT de siete pulgadas con conectividad para smartphone y función de mirroring. También incluye cámaras frontal y trasera integradas, sistema keyless, sensor de presión de neumáticos, parabrisas regulable eléctricamente, iluminación Full LED, puños calefactables y asiento calefactable para el conductor.

La practicidad tampoco se ha descuidado. Bajo el asiento existe espacio suficiente para alojar dos cascos, uno integral y otro tipo jet, mientras que las dos guanteras delanteras incorporan cierre y conexiones USB-A y USB-C para recargar dispositivos durante los desplazamientos.

Un VOGE SR450X de color azul. / Neomotor

Con una altura de asiento de 795 mm, la SR450X busca además resultar accesible para usuarios de diferentes estaturas, sin renunciar a una posición cómoda para afrontar viajes largos.

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La nueva Voge SR450X llegará al mercado español en cuatro colores —verde, gris, negro y azul— con un precio de 6.288 euros, incluyendo además una promoción de lanzamiento con cinco años de garantía y un año de seguro. En Motos Marín estarán encantados de atenderles.