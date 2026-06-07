El pickup coreano se reinventa

El mercado de los pick-ups está experimentado una transformación radical en los últimos años, dejando de ser meras herramientas de trabajo para convertirse en auténticos vehículos de estilo de vida y aventura. En este escenario de cambio, KGM reclama su liderazgo con el lanzamiento del nuevo Musso, un modelo que hereda un legado de 24 años en el segmento y lo eleva a un nivel de sofisticación y robustez inédito.

Exteriormente, el nuevo Musso impacta por su imponente y renovada estética todoterreno. El frontal adopta una personalidad imponente gracias a una firma lumínica central LED compuesta por cinco bloques de iluminación cinética, flanqueada por faros esculpidos y una parrilla de formas cuadradas que ensancha visualmente el vehículo. En la vista lateral, los musculosos pasos de rueda añaden un sutil guiño de diseño exclusivo de la marca con unos reflectores integrados que simulan las cimas de las montañas. La zaga, rematada por grupos ópticos totalmente LED y un portón con las letras de la marca bien visibles, transmite una sensación de vehículo de alta gama.

Para adaptarse a las diferentes necesidades profesionales y de ocio, el fabricante coreano ofrece dos variantes de carrocería: la versión de caja corta y la versión de caja larga. La primera cuenta con un volumen útil de carga de 1.011 litros y hasta 865 kg de capacidad, idónea para la conducción diaria y escapadas. Por su parte, la variante de caja larga estira sus dimensiones para ofrecer unos espectaculares 1.262 litros de volumen y soportar una carga máxima de hasta 1.085 kg, una cifra de primer orden en su categoría.

Bajo el capó, la firma confía en un bloque diésel LET de 2,2 litros que desarrolla una potencia de 202 CV. Este motor se puede asociar tanto a una transmisión manual como a una automática, ambas de seis velocidades, variando el par máximo disponible entre los 400 y los 441 Nm respectivamente.

En el apartado dinámico y off road, el Musso saca a relucir su ADN puramente todoterreno. Equipa de serie un sistema de tracción a las cuatro ruedas con reductora, complementado por un diferencial de bloqueo trasero capaz de multiplicar la fuerza de ascenso y el remolque en superficies críticas como barro o nieve. Sus cotas todoterreno también han mejorado notablemente para afrontar obstáculos complicados: la versión de caja corta homologa un ángulo de entrada de 30,9° y un ángulo de salida de 27,8°. Por su parte, el modelo de caja larga firma unos ángulos de 30,6° y 24,5° respectivamente. Además, la distancia libre al suelo se sitúa entre los 245 mm y los 248 mm según la configuración escogida. A todo esto se suma una excelente capacidad de remolque de hasta 3,5 toneladas apoyada por un sistema de control de balanceo del remolque.

El interior supone una revolución digital. El habitáculo destaca por sus dos pantallas panorámicas de 12,3 pulgadas, que conviven con un sistema de climatización bizona de mandos giratorios muy intuitivo.

El confort se asemeja al de un SUV premium gracias al acolchado de ante en el salpicadero, la conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, y un arsenal de seguridad activa con ayudas a la conducción como el frenado automático de emergencia o el asistente de mantenimiento de carril.

Como no podía ser de otra manera, la prueba de fuego del nuevo Musso se dsarrolló en un exigente terreno off road en donde la respuesta del vehículo, en las más duras condiciones, fue excelente. Eso sí, si queremos sacarle las mejores condiciones en condiciones extremas, mejor hacerlo con una caja de cambios automática.

El nuevo Lepas L8 llega a Lepas Prochery

Una potencia a destacar -279 CV-, autonomía eléctrica de casi 100 kilómetros -rango combinado de más de 1.000 kilómetros- y un porte que impone gracias a su tamaño de 4,69 metros y su atrayente diseño, son la excelente carta de presentación del Lepas L8, el nuevo híbrido enchufable de la marca de Chery que pronto veremos en nuestras carreteras.

Lepas Prochery lo ha estado mostrando esta semana en sus instalaciones al norte de la capital murciana. Así, los interesados en un vehículo completo a nivel tecnológico, diferente en cuanto a estilo y muy amplio por dentro, han podido verlo y tocar su calidad.

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En unas semanas sabremos su precio y las primeras entregas están previstas para septiembre. De momento, en Lepas Prochery les podrán dar más información del nuevo buque insignia de Lepas.