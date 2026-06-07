MG Huertas Auto presenta el nuevo MGS9 PHEV

MG Huertas Auto, concesionario oficial de MG, presentó en Murcia el nuevo MGS9 PHEV, uno de los modelos más destacados dentro de la ofensiva híbrida enchufable de la firma, en un encuentro pensado para conocer de cerca la evolución de MG en un segmento donde cada vez pesan más la eficiencia, la autonomía y la versatilidad.

El nuevo MGS9 PHEV llega con una propuesta clara: ofrecer el espacio de un gran SUV familiar con las ventajas de la tecnología híbrida enchufable. Su carrocería, de casi cinco metros de longitud, permite configurar un habitáculo con siete plazas distribuidas en tres filas de asientos, una solución pensada para familias o conductores que necesitan un coche amplio, cómodo y preparado para distintos usos.

En el apartado mecánico, combina un motor de gasolina turbo de 1,5 litros con un propulsor eléctrico, con una potencia conjunta de 299 CV. La batería permite recorrer hasta 100 kilómetros en modo eléctrico, según ciclo WLTP, una cifra que facilita cubrir muchos desplazamientos diarios sin emisiones locales. Para viajes más largos, el motor térmico amplía el margen de uso y evita depender exclusivamente de los puntos de recarga.

El interior también ocupa un papel importante en este modelo. La tercera fila aumenta las posibilidades de uso, mientras que el maletero puede alcanzar hasta 2.093 litros con los respaldos abatidos. A ello se suman elementos de confort y conectividad como el doble display, el techo panorámico, la climatización trizona y la compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. En seguridad, incorpora siete airbags y cuenta con cinco estrellas Euro NCAP.

EL Concencionario MG Huertas durante el evento. / Neomotor

Más allá de la presentación técnica, el encuentro tuvo un marcado componente experiencial. Los asistentes pudieron recorrer el vehículo con el acompañamiento del equipo comercial y conocer con más detalle tanto el MGS9 PHEV como el resto de la gama electrificada de la marca. La noche continuó con una propuesta gastronómica a cargo de Madre Tigre, y un espacio de conversación en torno al nuevo lanzamiento.

Durante la velada también se celebró el sorteo de un fin de semana con el nuevo MGS9 y se entregó una bolsa regalo de MG Huertas Auto, con detalles de la marca e información sobre la gama MGS5, MGS6 y MGS9. Además, los asistentes pudieron acceder mediante código QR a una promoción vinculada al lanzamiento.

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Con esta presentación, MG Huertas Auto refuerza la presencia de la marca en la Región de Murcia y suma a su oferta un SUV que combina electrificación, amplitud y tecnología. El MGS9 PHEV llega en un momento en el que los híbridos enchufables siguen ganando terreno entre quienes buscan reducir consumos en el día a día, pero necesitan mantener la flexibilidad de uso en desplazamientos largos.