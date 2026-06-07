El Cupra Raval vence en mayo

El Cupra Raval se ha convertido en el ganador de la votación de mayo del Premio Coche del Año de los Lectores de Prensa Ibérica El urbano eléctro español logró imponerse a dos propuestas muy diferentes como el Geely Starray, un SUV híbrido enchufable de gran autonomía, y el Volvo EX60, una de las novedades eléctricas más tecnológicas de la firma sueca.

Jaecoo 5 SHS, Peugeot 408 y Volkswagen ID. Polo se disputan ahora el voto del público este mes de junio y ya se pueden votar..

El Jaecoo 5 usa la Tecnología SHS para adoptar la etiqueta ECO. / Manu Lozano

Jaecoo 5 SHS

El Jaecoo 5 SHS es una de las nuevas propuestas híbridas del mercado. Este SUV del segmento C incorpora la tecnología Super Hybrid System, con una potencia conjunta de 224 CV, etiqueta ECO y un consumo homologado de 5,3 l/100 km. Con 4,38 metros de longitud, el Jaecoo 5 SHS se posiciona como el acceso a la gama electrificada de la marca, con un planteamiento urbano, funcional y familiar. Además, ofrece un maletero de 410 litros, ampliable hasta 1.214 litros, y una dotación tecnológica protagonizada por una pantalla vertical de 13,2 pulgadas, conectividad inalámbrica y numerosos asistentes a la conducción.

El VW ID. Polo lleva el utilitario alemán a la era eléctrica. / Neomotor

Peugeot 408

El Peugeot 408 representa la alternativa más estilizada de esta votación. Su carrocería fastback combina rasgos de berlina, compacto y SUV, con una imagen muy marcada y una nueva firma luminosa que refuerza el lenguaje de diseño de la marca francesa. La gama ofrece tres opciones mecánicas: eléctrica, híbrida enchufable y mild hybrid. La versión E-408 desarrolla 213 CV y equipa una batería útil de 58,2 kWh, con una autonomía de hasta 456 kilómetros WLTP. Carga del 20 al 80 % en unos 30 minutos.

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El Peugeot 408 combina diseño fastback y gama electrificada. / Neomotor

Volkswagen ID. Polo

Este modelo recupera un nombre histórico, pero lo adapta a la era eléctrica, con fabricación en Martorell. La gama contará con versiones de 116, 135 y 211 CV, además del futuro ID. Polo GTI, que será el primer GTI completamente eléctrico de Volkswagen. Las versiones con batería pequeña anuncian hasta 329 kilómetros de autonomía, mientras que la variante de 52 kWh puede alcanzar hasta 449 kilómetros.